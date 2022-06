Dataeraser ofrece servicios de destrucción y reciclaje de material informático Emprendedores de Hoy

Actualmente, se ha convertido en un problema para las empresas la disposición final de información sensible y confidencial. Esto se debe a que los métodos de borrado tradicional, como el formateo de equipos y la eliminación digital, no son garantía de la destrucción correcta y completa de la información, después de que esta cumpla con su vida útil.

Algunos residuos de código alcanzan a almacenar información que puede recuperarse mediante programas especializados, exponiendo a personas u organizaciones a que sus datos se divulguen de manera inadecuada y, en consecuencia, se pone en riesgo su seguridad informática. La única manera de garantizar la pérdida total de los datos es a través de procedimientos certificados de destrucción y reciclaje de material informático que incluyan la inhabilitación de cualquier soporte tecnológico de almacenamiento. Por este motivo, la compañía de gestión de residuos de información Dataeraser ofrece un completo plan de destrucción mecánica de equipos informáticos que cumple con las normativas de tratamiento de datos y los reglamentos de reciclaje de residuos tecnológicos.

¿Cuáles son las consecuencias de la mala gestión de residuos informáticos? No realizar un manejo adecuado de la información obsoleta puede acarrear faltas al Reglamento General de Protección de Datos Personales, las cuales generan inconvenientes legales y financieros a las compañías. En ocasiones, muchas empresas ceden soportes de información a organizaciones encargadas de reutilizarla en otros ámbitos, pero esto no es muy recomendable, ya que se pierde la cadena de custodia que garantizaba la protección de los datos, aumentando el riesgo de fuga de información.

¿Cuáles son las soluciones para la destrucción total de datos? Para prevenir cualquier inconveniente, es necesario deshabilitar completamente el equipo de soporte, ya sea un disco duro, un servidor, ordenador (CPU) que dejase de funcionar, así como router, switch, hub, firewall, centralitas telefónicas, teléfonos móviles, etc.

Dataeraser ofrece un plan de destrucción de equipos utilizando un método de trituración que inhabilita en un 100 % cualquier dispositivo informático que sirva como contenedor de datos confidenciales. El equipo de Dataresar se encarga de recoger y transportar los dispositivos al centro de acopio donde se realiza todo el proceso de destrucción, para después entregar a su cliente un certificado con la fecha, la hora y el método utilizado para triturar los elementos tecnológicos.

Con el fin de cumplir con la normativa RAEE sobre disposición de material informático, esta compañía también realiza el proceso de reciclaje de componentes tecnológicos sin que esto implique una posibilidad de recuperación de la información. Dataeraser contempla toda la gama de reutilización de residuos informáticos, buscando que cualquier compañía pueda certificarse con el sello de Gestión de Calidad y Gestión Medioambiental ISO 9001 e ISO 14001. Con este plan de disposición de residuos tecnológicos y destrucción de información confidencial, muchas empresas a lo largo y ancho del país han logrado cumplir sus metas de responsabilidad empresarial ecológica, a la vez que garantizan la seguridad de su información y la de sus colaboradores.

