Go Blue abre su primera tienda de movilidad sostenible en Valencia Comunicae

miércoles, 1 de junio de 2022, 10:02 h (CET) Comercializa bicicletas inteligentes del diseñador francés Ora-ïto, scooters eléctricos y accesorios, además de contar con taller. La marca tiene previsto abrir nuevas tiendas en Madrid, Barcelona, Milán y Berlín, aparte de comercializar sus productos por Internet La movilidad sostenible tiene un nuevo referente en Valencia con la apertura de la primera tienda Go Blue, marca que ha elegido la capital valenciana como inicio de un ambicioso plan de expansión a nivel nacional e internacional. En la nueva tienda de Go Blue se comercializan las bicicletas Angell del conocido diseñador francés Ora-ïto junto con bicicletas plegables de las marcas Vello y Tern, así como scooters eléctricos, recambios y accesorios, además de ofrecer un servicio de taller.

Desde la pandemia, más de un millón de españoles se han convertido en usuarios de bicicletas y patinetes, según un estudio de Red Ciudades Bici. Una revolución de la movilidad urbana que tiene su reflejo en los nuevos espacios habilitados para los vehículos de movilidad personal (VMP) en las ciudades, así como en los cambios normativos como la modificación del reglamento de Circulación y Vehículos de la DGT, que entró en vigor en 2021.

Bicicletas y patinetes de nueva generación

Go Blue quiere ofrecer al creciente número de usuarios de VMP todo lo que necesitan para sumarse a la nueva era de la movilidad urbana. El catálogo de la marca incluye las bicicletas inteligentes Angell, creadas por el prestigioso diseñador francés Ora-ïto, que acuñó el novedoso concepto de “Simplejidad”.

Estas bicicletas eléctricas, especialmente pensadas para moverse en entornos urbanos e interurbanos, incluyen asistencia al pedaleo con autonomía de hasta 70 km y navegador GPS, además de elementos de seguridad para proteger a los usuarios como sensor de caída, intermitentes, bloqueo y alarma antirrobo.

Go Blue también dispone en su tienda de un amplio surtido de bicicletas urbanas plegables de las marcas Vello y Tern, que destacan por su ligereza, versatilidad y facilidad de plegado compacto. Todas las bicicletas se entregan personalizadas según la altura y necesidades del cliente, y en la tienda se ofrece asimismo un servicio de taller para el mantenimiento y las reparaciones.

Junto con las bicicletas, en la nueva tienda Go Blue en Valencia se pueden encontrar scooters eléctricos Sparco de última generación. Con una autonomía de 45 km, frenos eléctricos y ruedas grandes con neumáticos sin cámara, son aptos para desplazarse incluso en pendientes o diferentes tipos de pavimentos.

La oferta de movilidad sostenible de Go Blue se completa con una extensa gama de accesorios como portaequipajes, cascos, botellas y todo lo que pueda necesitar el usuario para equipar su VMP, de marcas líderes en diseño y funcionalidad como Closca o Vello. Todos estos productos se encuentran también disponibles para toda España en la tienda online https://goblue.shop/.

Una experiencia 100 % orientada al usuario

La tienda de Go Blue destaca por un vanguardista concepto de interiorismo, que la distingue de cualquier otro establecimiento del sector. Los productos son los grandes protagonistas y todo gira alrededor de la experiencia del usuario.

En este sentido, los visitantes tienen la posibilidad de probar cualquiera de los vehículos con reserva previa. También funciona como punto de recogida para las compras hechas en Internet. Además, los clientes disponen de servicio de taller para el mantenimiento y reparaciones de sus bicicletas y scooters, sin necesidad de esperar para realizar pequeños ajustes o consultas puntuales.

Tras la inauguración de su primera tienda en Valencia y el lanzamiento de la tienda online, Go Blue tiene previsto un plan de expansión a nivel nacional e internacional que contempla aperturas en Madrid, Barcelona, Milán y Berlín.

Acerca de Go Blue

Creada en 2021, Go Blue es una marca española que comercializa bicicletas, scooters eléctricos y otros productos de movilidad personal que tienen en cuenta la sostenibilidad. Apuestan por diseños elegantes, ecológicos y fiables que marcan la diferencia a la hora de desplazarse por la ciudad, pensando siempre en la seguridad, el confort y las distintas necesidades de los usuarios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Redefiniendo el concepto de la oficina con Witco: flexibilidad por metro cuadrado Los muchos beneficios de mantener el aire de casa limpio, según InteligenciaDomestica.com Academia Play, la salvación para los 200 mil alumnos para aprobar la asignatura de Historia de la EvAU Hacer ejercicio en casa mejora la salud mental y la felicidad general, según FuerteSinGym.com El 82% de los españoles se puso a dieta el año pasado