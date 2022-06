Ya disponibles online las Jornadas del VI Congreso Internacional de Seguridad y Defensa de INISEG Comunicae

miércoles, 1 de junio de 2022, 10:07 h (CET) Más de 1.700 personas participaron en el IV Congreso Internacional Desafíos a la Seguridad Global de INISEG, en el que más de 20 expertos en inteligencia, geoestrategia, ciberseguridad, antiterrorismo y medios de comunicación, analizaron las amenazas a las que actualmente deben enfrentarse los gobiernos, empresas e instituciones Ya están disponibles en el canal de YouTube del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG), todas las ponencias del VI Congreso Internacional “Desafíos a la Seguridad Global, Amenazas y Conflictos en el Nuevo Orden Mundial”, que contó con más de 200 asistentes presenciales y 1.500 en streaming.

El evento, cuyo objetivo estuvo centrado en analizar las amenazas globales desde diferentes perspectivas, fue celebrado en las instalaciones de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra Español, en Madrid, y ya están disponibles los vídeos de las tres jornadas de debate, para que todo aquel que desee revivirlas pueda hacerlo.

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo del Director General de la Escuela de Guerra, General Eduardo Diz Monje y del Presidente de INISEG, Manuel González Folgado, quienes destacaron la importancia que este tipo de jornadas de reflexión y debate tienen para la sociedad.

Asimismo, participó el Rector de la Universidad LUM de Italia, Antonello Garzoni, quien anunció un reciente acuerdo de colaboración académica con INISEG, en el que la Universidad italiana impartirá títulos oficiales.

Posterior a ello, la Directora Adjunta de INISEG, Esther Álvarez Rodríguez y el Director del Área de Seguridad y Defensa de INISEG, David Odalric de Caixal, presentaron los proyectos y convenios internacionales que este centro de formación tiene, cuyo objetivo es promover la formación de calidad en seguridad y defensa, a nivel global.

Jornada I: Geoestrategia y Geopolítica Internacional

En la primera Jornada, Rafael Fernández-Pita, embajador de España en Marruecos, ofreció una conferencia sobre la Relación de España con Marruecos en el contexto de la crisis del Sáhara Occidental.

Su ponencia se centró en la llamada crisis del Sahara Occidental, sus consecuencias positivas y negativas en los ámbitos político, diplomático, económico, energético, comerciales, estratégico y fronterizo, e inclusive, a nivel personal, en los súbditos de los diferentes países. Explicó que la invasión por Rusia y la guerra con Ucrania, han hecho que la consolidación de la situación actual en la zona se encuentre todavía en un estado incipiente. Asimismo, señaló que quedan pendientes diferentes acuerdos con Marruecos y terceros países, especialmente con Argelia.

Posteriormente, fue el turno de Manuel González Hernández, Teniente Coronel del Ejército y Experto en Geopolítica, con una presentación sobre la Seguridad en la zona del Sahel, en especial en Libia y Mali. González mostró la situación actual de países inestables e inseguros, que poseen un mosaico religioso, político y étnico muy dinámico, influenciado desde el interior -en forma de golpes de Estado- y, desde el exterior -a causa de sus recursos naturales y por la presencia de yihadistas; Al Qaeda y el Daesh.

Además, de la mano de Ignacio Moreno Rueda, Teniente Coronel de Infantería de Marina, se analizaron temas como la presencia y proyección naval de China en África, destacando los objetivos estratégicos chinos para 2049.

Asimismo, el ex Coronel Carabinieri Giuseppe de Donno resaltó la influencia y amenaza de Rusia y China en Latinoamérica; para que seguidamente diversos ponentes de varios países de Latinoamérica participasen vía streaming para dar su opinión y análisis en temas tan relevantes como:

Fracaso del Neoliberalismo y llegada del Neomarxismo

Influencia de China en Latinoamérica

Tráfico de Armas y seguridad en Latinoamérica

Guerra entre Rusia y Ucrania y sus posibles salidas Jornada II: Medios de Comunicación y Geoestrategia y Sanciones financieras

La segunda jornada estuvo marcada por el debate, debido a la polémica que generan los temas abordados:

El Conflicto entre Rusia y Ucrania en detalle, en una ponencia a cargo de José María Treviño , Almirante especialista en Submarinos y Comunicaciones, en el que el fracaso del Plan A ruso como invasión relámpago, como consecuencia de fallos de inteligencia, logísticos y morales.

en detalle, en una ponencia a cargo de , Almirante especialista en Submarinos y Comunicaciones, en el que el fracaso del Plan A ruso como invasión relámpago, como consecuencia de fallos de inteligencia, logísticos y morales. La Prevención y Respuestas Operativas al terrorismo en España , tema presentado por el ponente Manuel Rodríguez García-Risco , Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía, quien enfatizó en la importancia de estas acciones para enfrentar las amenazas terroristas.

, tema presentado por el ponente , Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía, quien enfatizó en la importancia de estas acciones para enfrentar las amenazas terroristas. El Rol de China y USA en un mundo de sanciones, a cargo de Aldo Olcese Santoja, Doctor en Economía Financiera, quien centró su conferencia en las sanciones financieras y tecnológicas como herramientas para la resolución de problemas, así como en la reflexión sobre si este, realmente, es el camino más adecuado para hacer frente a los conflictos. Tras el descanso, se abrió la mesa sobre el rol de los Medios de Comunicación frente a las amenazas a la seguridad, en la que se abordaron temas como la relación entre el Periodismo y la Defensa; la Crisis de Confianza y el rol del Periodismo en los Conflictos, a cargo de los ponentes:

Manuel Marlasca , Periodista de Informativos (España).

, Periodista de Informativos (España). Eduardo Martín de Pozuelo , Periodista.

, Periodista. María José Méndez de Valdivia , Asesora del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales para el Voluntariado de la Universidad Complutense de Madrid.

, Asesora del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales para el Voluntariado de la Universidad Complutense de Madrid. Antonio Esteban López, General de División del Ejército Español. Jornada III: Inteligencia, Ciberseguridad y Ciberdelincuencia

Esta última jornada del Congreso se destacó por ponencias en torno a temas de Inteligencia y Ciberseguridad, en la que participaron:

Manuel Navarrete Paniagua, General de la Guardia Civil y Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, cuya intervención se basó en el papel actual del CITCO en la lucha contra las amenazas. Fernando Villena Sánchez, Diplomático de la Secretaria General de Política de Defensa, expuso el tema de la Influencia Diplomática y la Inteligencia Económica de Rusia y China en Iberoamérica. Marcial Piriz de Vargas Machuca, Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policia, quien basó su intervención en las Amenazas Emergentes y Radicalismos en el siglo XXI. Álvaro Mocholi Alfonso, CEO de Grekkom Technologies, habló sobre Localización, Seguimiento y Grabación masiva de personas a través de la Inteligencia Artificial. Volviendo del descanso de la Jornada, se analizaron los temas de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia en el mundo empresarial, con los ponentes:

Luis Jimenez Muñoz , Director General del Centro Criptológico Nacional, perteneciente al CNI.

, Director General del Centro Criptológico Nacional, perteneciente al CNI. Jorge Maestre , responsable de Ciberdefensa de INDRA.

, responsable de Ciberdefensa de INDRA. Marcos Gómez, director Adjunto del INCIBE. La clausura del congreso estuvo a cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad de España, representada por José Antonio Rodríguez González, Director General de Coordinación y Estudios de este organismo, quien también participó en el análisis general de la importancia de la Seguridad Nacional e Internacional para la sociedad.

INISEG se ha destacado siempre por la calidad de sus eventos y profesionales invitados, y esta vez no fue la excepción. La sexta edición del Congreso Internacional “Desafíos a la Seguridad Global”, ha cumplido con su principal objetivo: poner en valor la labor de muchos profesionales que luchan día a día por una sociedad más segura y libre de amenazas a la Seguridad Nacional.

Todas las ponencias están disponibles en el canal de YouTube de INISEG.

Sobre INISEG

El Instituto Internacional de Seguridad Global (INISEG), es una Escuela de Negocio española especializada en Seguridad y Defensa con formación en las áreas de Seguridad Pública y Privada, Seguridad y Defensa, Criminología y Criminalística, Ciberseguridad, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales e Inteligencia y con presencia en países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, República Dominicana y Guatemala.

