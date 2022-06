Estreno del teaser póster de la nueva película de Paco León Rainbow se estrenará el próximo otoño Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 1 de junio de 2022, 11:26 h (CET) Se presenta el teaser póster de Rainbow, la nueva película de Paco León tras la multipremiada serie Arde Madrid y los largometrajes Carmina o revienta, Carmina y amén y Kiki, el amor se hace. Rainbow es una producción de Telecinco Cinema en colaboración con Los amigos de Dorothy AIE participada por Andy Joke y Colosé Producciones, que se estrenará el próximo otoño en los cines de España y en Netflix a nivel mundial.

Con guion coescrito por Paco León y Javier Gullón (nominado a los Canadian Screen Awards por el guion de Enemy, de Denis Villeneuve, y al Goya por el de Invasor, de Daniel Calparsoro), Rainbow apuesta por la mezcla de diferentes disciplinas artísticas como la danza, la moda, las artes plásticas y, especialmente, la música, para narrar, de forma original y rompedora, el viaje iniciático de una adolescente en una versión libre inspirada en el clásico literario El maravilloso Mago de Oz.

El coral y ecléctico reparto de Rainbow, que durante ocho semanas se rodó en localizaciones de Madrid, Guadalajara, Toledo, Segovia y Alicante, está encabezado por la cantante Dora Postigo -que debuta en la interpretación-, el rapero y actor Áyax Pedrosa, el artista y agitador cultural nigeriano Wekaforé Jibril (Spirit Disco) y nombres consagrados como Carmen Maura, Carmen Machi y Luis Bermejo. Lo completan Hovik Keuchkerian, Samantha Hudson, Carmina Barrios y Soraya Yasmin, y hacen una colaboración especial Rossy de Palma y Ester Expósito.

Rainbow es un ambicioso proyecto que ha contado con la productora Sandra Hermida (Premios Goya a la Mejor Dirección de Producción por El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme y al Mejor Documental por Garbo, productora también de las series Arde Madrid, El inocente y el próximo estreno de Netflix, Alma, o las películas Way Down, El secreto de Marrowbone, Cinco Lobitos y la próxima película de J.A. Bayona con estreno en Netflix, La sociedad de la nieve, entre otras) al frente de un equipo sobresaliente.

Sobre Rainbow

Dora es una adolescente con un talento extraordinario para la música y una energía interior difícil de contener. Tras una fuerte discusión con su padre el día de su cumpleaños, Dora se marcha de casa en compañía de su perro Totó y comienza un viaje en busca de su madre, a la que nunca llegó a conocer. Por el camino va haciendo nuevos amigos con los que se embarca en un road trip rumbo a Ciudad Capital, pero también se enfrenta a peligrosos enemigos que tratan de impedir por todos los medios que descubra el misterio de su pasado. Pero la vitalidad y la magia de Dora la ayudan a llegar al final de su viaje, que es el principio de otro. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Estreno del teaser póster de la nueva película de Paco León Rainbow se estrenará el próximo otoño 6º Festival de Cine Hispanófono de Atenas - FeCHA Este año, el invitado especial del festival es el director premiado Oscar Aibar, que presentará al público su nueva película, "El Sustituto" ​Gran éxito de convocatoria en los Pitch de la tercera edición de Residencias Academia de Cine Los 20 residentes de este programa han presentado sus proyectos a productores, distribuidores, televisiones y plataformas Cine realizado por mujeres, todo lo que Dona i Cinema nos propone Pretende poner de relieve e invitar a la reflexión sobre el papel de la mujer en la industria cinematográfica Las salas de cine en España superan los niveles prepandémicos con un máximo desde 2014 El 63,4% de los españoles vive en municipios con al menos una sala cinematográfica, según la AIMC