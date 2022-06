La ponencia de Manuel Herrero en el XII Congreso Internacional de la FEMTCI y II Congreso de la Fundación de Terapias Naturales Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 08:40 h (CET)

El tipo de vida que la gente está obligada a llevar, con agresores continuos en el medio, la alimentación ineficiente, la falta de ejercicio y el estrés continuo afecta directa y negativamente a los tejidos y órganos del paciente y dificulta enormemente poder tener un buen estado de salud.

Debido a la necesidad de conseguir un tratamiento para el dolor que ayude a los pacientes a tener una mejor calidad de vida, expertos como Manuel Herrero D.O del Centro Osteopático Atlas centran sus esfuerzos en restablecer la normalidad del tejido y así evitar las disfunciones del paciente. Herrero es licenciado en Medicina Osteopática por la London Metropolitan University de Londres y experto naturópata en el Centro Osteopático Atlas.

¿Quién es Manuel Herrero? Manuel Herrero se licenció en Osteopatía en una de las universidades más prestigiosas de Reino Unido y, al terminar sus estudios superiores en naturopatía, desarrolló un método de trabajo integrativo. Cuenta con más de 20 años de experiencia.Desde el año 2006, dirige el Centro Osteopático Atlas, donde se ha encargado de mejorar la salud de pacientes de toda España con técnicas avanzadas en medicina alternativa y complementaria aplicadas al área natural. Además, Herrero es licenciado en fisioterapia por la Universidad Atlántica de Portugal y en naturopatía por la Universidad Europea del Atlántico de Santander. También se ha caracterizado por compaginar su labor clínica con la docencia, siendo profesor universitario experto en patologías y lesiones.

Su forma de trabajar, basándose en la raíz del problema y contemplando al paciente como una unidad integrada, le permite abordar de una forma única las patologías que le consultan. De esta forma, encuentra soluciones eficaces de aquellos desequilibrios biomecánicos, estructurales y funcionales.

Razones por las cuales recurrir a Manuel Herrero, especialista del Centro Osteopático Atlas Considerado uno de los especialistas más destacados en el área de medicina osteopática en todo el territorio español, Manuel Herrero inició sus estudios en el British Collegue of Osteopathic Medicine de Londres y es de los pocos naturópatas que cuenta con estudios superiores universitarios de naturopatía. Por otro lado, el actual director del Centro Osteopático Atlas cuenta con alta experiencia profesional clínica atendiendo miles de pacientes con múltiples dolores. A estos, los ha ayudado a aliviar sus patologías y lesiones a través de tratamientos integrativos.

Próximamente, Manuel Herrero realizará una ponencia en el XII Congreso Internacional de la FEMTCI y el II Congreso de la Fundación de terapias naturales, en los cuales aportará sus conocimientos del área.



