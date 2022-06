Aránguez Abogados, el despacho especializado en asesoría legal para inversores en criptomonedas Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 17:13 h (CET)

La irrupción del bitcoin ha marcado un antes y un después en el panorama socioeconómico del siglo XXI. La llegada de blockchain, las finanzas descentralizadas y los tokens no fungibles han planteado un desafío ante la industria financiera tradicional. Paulatinamente, la fama de esta tecnología ha ido creciendo y la sociedad cada vez está más dispuesta a confiar en ella. Precisamente, este hecho ha provocado que muchos usuarios vean en ella una clara oportunidad de inversión y destinen sus ahorros con el objetivo de obtener un dinero extra. El problema es que si no se poseen suficientes conocimientos, se puede correr el riesgo de perder este dinero o, peor aún, ser víctima de estafas piramidales. Ante esta gran necesidad, el despacho español Aránguez Abogados ha creado un equipo especializado en asesoría legal de inversores en criptomonedas.

En España, cuatro millones de personas (el 9% de la población de este país) reconoce haber usado o tenido criptomonedas, según una reciente encuesta. De hecho, con base en estos datos, el grueso de inversores españoles se encuentra repartido entre la generación millenial y centennial. Carlos Aránguez, director del bufete Aránguez Abogados y fundador de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, explica que esta realidad obedece a la mayor confianza que las generaciones más jóvenes depositan en las finanzas descentralizadas, por encima del mercado tradicional de valores o el sector inmobiliario. Apunta que este es un importante cambio en la mentalidad financiera de la sociedad española, pero advierte que, en general, los inversores jóvenes no cuentan con un colchón financiero que les proteja de inversiones fallidas o estafas. Por ello, plantea que hacer trading con criptomonedas no es un juego y que siempre hay que contar con la opinión de un experto.

El bufete, que tiene presencia en toda España, está especializado en derecho penal económico, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y delitos contra propiedad industrial. Además, ofrece un gran nivel de especialización en torno al contexto criptoeconómico, ya que, a nivel internacional, lleva la defensa de más de 5.000 afectados por estafas piramidales con criptomonedas.

Precisamente, Aránguez Abogados es uno de los despachos que está personado en la Audiencia Nacional, ejerciendo la defensa de miles de afectados por una presunta estafa piramidal. El letrado Aránguez cree firmemente que este número de víctimas hubiera descendido drásticamente si hubiesen podido contar con la ayuda de un asesor especializado en la inversión con criptomonedas.

La especialización es la clave del éxito “Al especializarnos en asesoría legal de criptomonedas hemos encontrado una demanda que queremos satisfacer. Una necesidad que cada vez va a ir a más porque, sin duda, las criptomonedas se van a terminar convirtiendo en un medio de pago en el mercado único. De hecho, ya lo estamos viendo en la actualidad, al constatar cómo se han comprado desde inmuebles, billetes de avión y hasta coches”, profundiza el letrado. El experto en delitos criptoeconómicos expone que la especialización es la clave del éxito, porque “permite prestar una excelente calidad de servicio por un coste muy reducido”.

Según estudios internos del bufete, los inversores amateurs e intermedios son un blanco fácil para este tipo de estafas porque no cuentan con una educación criptofinanciera de base. “A la hora de hacer trading hay que tener claro principalmente dos cosas: primero, tener una dirección clara sobre dónde se quiere invertir y, segundo, entender bien cuál es el proyecto que hay detrás de la criptomoneda donde se va a depositar el dinero”, advierte el letrado.

“No es dinero fácil” El especialista pide prudencia y sobre todo deja bien claro que la inversión en criptomonedas no es sinónimo de dinero fácil. “Invertir en bitcoin exige una preparación y la preparación exige un tiempo que normalmente la gente no tiene”, apunta.

Desde el despacho aconsejan que si se decide invertir en criptos, se debe hacer con remanentes, nunca con el dinero que cubre el coste de vida. Además, apuntan otros dos consejos: diversificar y estar al día. Es preferible repartir la inversión entre varias criptomonedas, de tal forma que si falla una, no se pierda la totalidad de lo invertido.

Por último, hay que contar con información actualizada de manera permanente, no vale con depositar el dinero y esperar. Es esencial mantenerse al tanto de cualquier vicisitud o incidencia en la inversión, ya que únicamente de este modo se tendrá la capacidad de reaccionar en tiempo y forma ante posibles fluctuaciones o movimientos sospechosos. Una buena asesoría legal ha de acompañar al inversor durante la totalidad del proceso, puesto que solo de este modo podrá tomar decisiones precisas y exitosas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Psicología emocional y neurociencia conductual como guías prácticas para una adecuada salud física y emocional, por el Instituto Psicobiológico PALMAPOLITAN, un espacio ideal en Palma de Mallorca donde trabajar y disfrutar de la vida en la isla Pedro Gómez, autor del libro El Patrón Interés, explica una opción viable para superar la crisis Búsqueda de pareja a través de matchmaking y head hunting sentimental ¿Cómo reclamar tarjetas revolving?, el soporte de Afectados Tarjetas Revolving