Lex Vitae prepara la piel y el cabello para el verano, por Narval Pharma

martes, 31 de mayo de 2022, 17:16 h (CET)

El sol es el mejor sintetizador de la vitamina D en el organismo, contribuye a una mayor absorción del calcio y favorece la comunicación neuronal.

Sin embargo, una exposición desmedida a esta luz vital puede ocasionar oxidación y envejecimiento de la piel, así como pérdida de brillo y fuerza en el cabello. Para obtener los beneficios de la luz solar sin exponerse al daño que genera su radiación, es necesario fortalecer el organismo desde dentro, con buena alimentación y complementos para preparar la piel y el cabello para el verano.

Los laboratorios españoles Narval Pharma cuentan con la línea de productos de efecto antioxidante Lex Vitae, de la que destacan las cápsulas del mismo nombre, capaces de fortalecer el sistema inmunitario y prevenir el envejecimiento prematuro.

Fórmula radioprotectora con vitaminas y minerales En la fórmula natural del nutracéutico Lex Vitae se han incorporado ingredientes como el antioxidante Glutation, polifenoles de la uva y algunos aminoácidos que refuerzan la potencia del producto. La fórmula contiene una potente combinación de vitaminas A, E y C, con ácido fólico, coenzima Q10 y otros componentes como zinc, selenio y tocoferol.

La recomendación de los laboratorios es ingerir este complemento alimenticio como preparación a los meses más soleados, de manera que exponerse al sol suponga mejorar la salud, no deteriorarla. Con el consumo de Lex Vitae, un tiempo de exposición adecuado y con uso de protector solar, es posible evitar las consecuencias del fotoenvejecimiento, como manchas en la piel, arrugas, nuevos lunares y opacidad tanto en la dermis como en el cabello y, en casos más extremos, cáncer de piel.

¿Cómo es el catálogo de esta tienda online? El nutracéutico Lex Vitae viene en una presentación de 60 cápsulas que se puede obtener en la tienda online de Narval Phrama. En el catálogo del laboratorio también se pueden adquirir otros productos de la línea Lex Vitae, como la crema anticelulítica y una crema de noche para la regeneración celular y máxima hidratación.

Como compañía dedicada desde el año 2000 a la investigación y fabricación de nutracéuticos y dermocosméticos, Narval Pharma distribuye sus productos en farmacias, herbolarios y centros de belleza de todo el país. Asimismo, en su página web los usuarios pueden obtener una amplia gama de opciones para nutrir y embellecer el organismo y recibirlas en cualquier localidad de España sin costes de envío.

Este centro de investigación y casa fabricante ha demostrado que la naturaleza regala su infinito poder a la humanidad, con todo tipo de soluciones para proteger el organismo y mantenerlo saludable.



