Curso intensivo en junio para preparar el examen Trinity ISE

El inglés es una herramienta que aporta indudables beneficios a nivel profesional, por lo que muchas personas buscan certificar su nivel en el idioma. Para ello, las titulaciones Trinity son una alternativa cada vez más popular, ya que ofrecen la posibilidad de aprobar la titulación por módulos, además de ser permanentes, sin necesidad de renovación.

Muchas de las personas interesadas en estos certificados buscan un apoyo que les permita reforzar sus conocimientos y así poder aprobar con éxito los rigurosos exámenes. Una de las mejores opciones para ello es el curso intensivo de Varona’s Institute, el cual está enfocado a la preparación de los exámenes Trinity.

Prepararse con expertos en exámenes Trinity Varona’s Institute es un centro formativo ubicado en Madrid, oficialmente acreditado como academia Trinity College London, por lo que funciona como centro preparador y examinador oficial de las certificaciones reconocidas por el Trinity College London, las cuales cuentan con cada vez más respaldo a nivel nacional e internacional.

Entre las certificaciones más solicitadas, se hallan las de nivel B2 y C1, obtenidos respectivamente por medio de los exámenes ISE 2 e ISE 3.

Este centro formativo ofrece un programa de verano de seis semanas para preparar a los aspirantes en las competencias y conocimientos que evalúan estos exámenes.

Este curso intensivo está enfocado a aquellas personas que teniendo el nivel de inglés para el que desean examinarse, no cuentan con las destrezas necesarias para realizar con éxito el examen de ISE. Este curso ayudará a los alumnos a incrementar sus conocimientos y habilidades con actividades prácticas tanto orales como escritas, en las cuales se simula y se practican las situaciones que exigen estos exámenes.

Todas las facilidades para obtener una certificación en inglés Varona’s Institute es uno de los centros referentes en España en cuanto a preparación y examinación para las certificaciones del Trinity College London. Su metodología innovadora ofrece herramientas de aprendizaje prácticas, al mismo tiempo que brinda un acompañamiento cercano al aspirante durante todo el proceso de preparación. Este método se traduce en resultados altamente efectivos, con un índice que supera el 97 % de estudiantes aprobados en sus respectivos exámenes Trinity.

Al ser un centro preparador y, al mismo tiempo, examinador, Varona’s Institute también lleva a cabo el proceso de la realización de los exámenes en su mismo centro, así como toda la tramitación y entrega de las certificaciones respectivas, sin que los estudiantes tengan que acudir a ningún lugar ni realizar ninguna gestión para recibirlas. Además, para quienes no están seguros de su nivel, su portal web ofrece una herramienta de evaluación gratuita, que brinda una perspectiva real sobre sus capacidades en inglés.



