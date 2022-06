Adlib Ibiza conmemora su 51 aniversario con una gran pasarela El once de junio, 14 diseñadores de esta marca presentarán sus propuestas rindiendo un homenaje a los inicios de la moda más libre Redacción

miércoles, 1 de junio de 2022, 09:07 h (CET) La Pasarela Adlib volverá a brillar el próximo 11 de junio a las 19:30 horas en Es Martell, en el Puerto de Eivissa, con entrada gratuita y abierta al público hasta completar aforo, para demostrar que sigue representado a la moda más libre y con mejor gusto del mundo. Este año sus protagonistas serán 14 diseñadores adheridos a esta marca y amparada por el Consell Insular d´Eivissa: Tony Bonet, Ibimoda, Piluca Bayarri, Virginia Vald, Vintage Ibiza, Ibiza Stones, Ivanna Mestres, Monika Maxim Ibiza y, en complementos: Estrivancus, Espardenyes Torres, K de Kose kose, Dolors Miró Ibiza, S72 Hat y Elisa Pomar.

Según ha avanzado la consellera de Promoción Económica y Empresarial y Cooperación Municipal, María Fajarnés, en rueda de prensa celebrada en The Ibiza Twiins, “Isabel Jiménez será la presentadora de este encuentro con carácter artesanal, quien destaca por ser una auténtica apasionada de la moda slow fashion, por su respeto y sensibilidad con el planeta y por participar en numerosas acciones divulgativas con el fin de dejar el mejor legado posible a futuras generaciones”. Fajarnés también ha adelantado que medios nacionales especializados en moda y en lifestyle asistirán a este gran encuentro con la moda, entre los que ha destacado a Elle, Vogue, Woman, Harper’s Bazar, Vanity Fair, Forbes, La Vanguardia y The Luxonomist.

Las modelos de ámbito nacional que mostrarán las colecciones de primavera verano 2023 de la #PasarelaAdlib22 serán Malena Costa, quien es además imagen y madrina de la marca, Nuria Rothschild, Lucía López y Paula Willems, además de la modelo y actriz ibicenca Ana Vide.

Este año, la Pasarela Adlib Ibiza tomará como inspiración el Mar Mediterráneo, y en él se inspirarán los 14 diseñadores que desfilarán en esta edición de Adlib. Lo harán en un marco que siempre sorprende, Dalt Vila vista desde el puerto y desde el barrio de la Marina. A lo largo de más de 50 años de vida de esta moda, muchos diseñadores se han inspirado por su pasado ligado al mar y a la tradición de nuestra isla, y por sus noches, que han sido referencia en todo el mundo y que han convertido a Ibiza en la marca mundial que hoy es.

Este desfile será retransmitido en directo por la Televisión de Ibiza y Formentera y contará con pantallas led que podrán verse desde el Puerto de Ibiza para aquellos que no puedan acceder al recinto.

María Fajarnés ha concluido su intervención agradeciendo a los patrocinadores que han hecho posible este evento, entre los que ha destacado a Grupo Mambo, así como a la Autoridad Portuaria de Baleares y al Ayuntamiento de Eivissa. Otras empresas que apoyan esta gran cita con la moda son Sirenis, Hotel Aguas de Ibiza, Palladium Hotel Group, Class Rent a Car, Eiviss Garden, Hotel Destino, Hierbas de Ibiza Perfumes, Frutos Secos Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, que acogerá la edición de Futur Adlib Nuevas Promesas 2022 el próximo 10 de junio.

Los diseñadores de la pasarela Adlib Ibiza 2022

K de Kose kose Esta firma de complementos es un laboratorio de creación; una marca en la no hay límites para la creatividad. Este año, presentan ‘Antología Adlibitum’, un recorrido de losmejores momentos y de los looks más icónicos del paso de K de Kose kose por Adlib Ibiza, en el que se rinde homenaje a la vanguardia de lamoda ibicenca que bebe y que se inspira directamente en la riqueza de su folclore y de sus tradiciones, además del movimiento bridal queer y LGTBI+ para reinterpretarlas.

S72 HAT Esta marca ibicenca crea tocados diferentes para mujeres únicas. Se trata de piezas artesanales de estilo canotier, como sombreros y tocados, elaboradas a mano con fibras naturales y que incorporan diferentes accesorios como las flores, las puntillas, los encajes blancos, los bordados y los colores. Su nueva colección, “Victoria”, es un conjunto de diseños delicados y elegantes que tienen como protagonistas a los sombreros de fieltro, los trajes de las payesas y los sombreros de campo, destacando así en la colección las cintas de la vestimenta tradicional con un toque actual.

Estrivancus Eivissa Esta firma de calzado da vida a espardenyes ibicencas únicas, exclusivas y artesanales, creadas con fibras naturales y con tintes de plantas trabajados a mano pararealizar piezas limitadas de cada uno de sus diseños, otorgando exclusividad y valor a estecalzado tradicional. “ARTEmporal” es el nombre de su nueva colección, en la que incorpora nuevos colores como el azul noche y el verde, inspirados en los pinos mediterráneos, manteniendo a su vez, su característica tonalidad dorada proveniente de la fibra extraída de la pitra.

Dolors Miró Ibiza La diseñadora Dolors Miró ha recuperado la confección artesanal de los tradicionales senallonsinterpretando cada pieza única. Su bolsos, capazos o cestos cobran vida para convertirse en complementos exclusivos gracias al uso de puntillas, de perlas, de bordados y de papel aplicado. “Sentimenteivissenc” es el nombre de su nueva colección, inspirada en el amor que su diseñadora siente por la isla de Ibiza, por la gente que permanece y que vive en ella, y por su cultura y tradición.

Espardenyes Torres Esta firma ibicenca ha logrado reinventar el calzado tradicional payés, las espardenyes, ampliando su uso a un público masculino y femenino e, incluso, a propuestas nupciales y de noche gracias a su magistral uso de las cuñas y de recursos decorativos como flores o tonos dorados que convergen con todo tipo de colores. Este año presentan “Génesis”, una colección que da especial relevancia a los tonos más naturales a través de piezas muy variadas, desde las más tradicionales a aquellas que protagonizan la fusión con la modernidad más llamativa.

Ivanna Mestres Ivanna Mestres, quien cumple 10 años como diseñadora de Adlib Ibiza, lidera una marca de ropa homónima y vanguardista, bajo la influencia, siempre positiva, de la gente de Ibiza y de su energía. Sus diseños abarcan muchos estilos diferentes, aunque mantienen una filosofía basada en resaltar la feminidad de todo tipo de mujeres. Su nueva colección, “Bailando con medusas” es una dedicatoria al universo marino y, en particular, a una de sus mágicas rarezas: las medusas. Una serie de prendas hipnóticas en las que predominan los cortes en tiras, los tejidos vaporosos, las gasas, los tules y los tejidos volátiles.

Virginia Vald La diseñadora Virginia Vald presenta ‘Kenia’, una colección inspirada en sus viajes realizados por el continente africano y en el enriquecimiento recibido gracias a las diferentes culturas que allí conviven. Los diseños de esta colección están elaborados, en su mayoría, con tejidos reciclados que la diseñadora ya tenía en su taller, con el fin de darles una segunda vida y abogar así por un consumo de la moda responsable y eterno. La seda, los tules y los bordados brocados con pedrería dan vida a una colección donde cada pieza representa a un animal.

Ibiza Stones Esta firma, especializada en el diseño de camisetas, de tops y de prendas exclusivas, tanto para mujer como para hombre, se presenta como una forma de expresión. Sus creaciones suponen una reivindicación de la personalidad y de la libertad de Ibiza, a través de los tonos blancos y negros y de recursos como las tachuelas y los tules. Su nueva colección, “Timelesssunset”, otorga un especial protagonismo a los tonos dorados, a los colores pasteles y a los brillos que parecen sumergirse en los colores de la conocida como “la hora azul ibicenca”.

Piluca Bayarri Piluca Bayarri presenta “Ibiza Arcoíris”, una gran fusión de sus colecciones Resort, Tenerife, Safari, La Palma y Malibú, que juntas dan vida a una armonía única y exclusiva de colores y de diseños. Estas creaciones han sido inspiradas en la luz, en el aire, en el mar y en la diversidad de las personas que habitan la isla, y confeccionadas por y para las mujeres vanguardistas, glamurosas, libres, seguras y seductoras con una gran variedad de texturas transparentes.

Elisa Pomar Elisa Pomar presenta ‘Hijas pródigas de Ibiza’, una oda a la magia y a la energía de la isla que ha visto a la diseñadora nacer y crecer, tanto personal como profesionalmente. Esta colección de joyas artesanales e ibicencas es un tributo a un lugar de contrastes al que regresar y una conexión especial con la madre tierra “que todo el mundo siente al pisar la isla de Ibiza de nuevo”, sentencia.

Monika Maxim Ibiza Como cada año la colección de Monika Maxim está inspirada en el estilo ibicenco, rindiendo un homenaje a su característico color blanco y a los trajes tradicionales del folclore de la isla en todo su esplendor y originalidad. Su colección ‘Sargantana’, se basa en la textura, en los encajes y en los volúmenes de los trajes ibicencos, donde las fibras naturales se fusionan con las transparencias para resaltar la feminidad de sus prendas.

Ibimoda Ibiza Las hermanas Lali y Antonia Riera, quienes cumplen este año 25 años en la marcapresentan “Estels”, una colección inspira en la unión entre la imaginación y la realidadcon las que conviven cada día los seres humanos, en los campos de Ibiza, en sus costas y en sus atardeceres, creada para realzar la silueta femenina a través de vestidos de cóctel y de fiesta con pinceladas de colores vivos, donde la base de su producción se centra en algodones 100% naturales.

Tony Bonet Tony Bonet conjuga la filosofía Adlib con las nuevas tendencias, respetando sus raíces más puras, pero sin renunciar a la libertad, consiguiendo siempre mezclas rompedoras y transgresoras. Este año presenta ‘Yo fémina’, una colección pensada y destinada al universo bridal, con un patronaje muy cuidado que juega con los materiales y con las texturas, así como con el pachwork de puntillas.

