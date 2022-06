Los pagos con QR ganan presencia en un mercado cada vez más digitalizado, por StarPay Emprendedores de Hoy

Hoy en día, existe una gran apuesta por la digitalización y una gran parte pasa por implementar sistemas de pago electrónico que permitan dinamizar los pagos dentro de un mercado cada día más digital, con el objetivo de conseguir una transformación digital eficiente.

StarPay es una fintech que ha desarrollado una PSP (Plataforma de Pagos) enfocada en medios de pago alternativos, orientada a los intereses de los consumidores y las empresas. Este sistema utiliza herramientas para realizar pagos con QR e integrarlos con las redes sociales, el comercio electrónico y el marketing digital, conectando directamente a los comercios con sus clientes.

Facilitar el comercio electrónico a través de los pagos con QR de StarPay Es indudable que los métodos comerciales han atravesado periodos de grandes cambios, y que hoy en día la sociedad se encuentra en medio de uno de ellos, donde la forma de hacer negocios es cada día más móvil y digital. En ese sentido, actualmente existen más de 2.000 millones de personas en el mundo que utilizan medios de pago digitales basados en códigos QR, pensados para agilizar las transacciones habituales del usuario y para favorecer la relación entre el comercio y el cliente final, maximizando así las ventas del comercio y la satisfacción del cliente.

Esto contrasta con los esquemas tradicionales, donde la utilización de la tarjeta era lo principal, mientras que los nuevos comercios funcionan desde las redes sociales y aplicaciones móviles mediante herramientas como los códigos QR. De esa manera, los pagos pueden realizarse o recibirse a nivel local o transfronterizo en una cuenta bancaria de una forma cómoda y sencilla.

Para lograrlo, StarPay conecta a su hub de pagos los monederos electrónicos más usados en el mundo: Alipay, WeChat Pay, KakaoPay y Dana, entre muchos otros. Los ofrece a los comercios europeos con una conexión única, tanto para pago presencial como para online, integrándose en los sistemas del comercio su página web o a través de plugins para conectarse a los principales e-commerce.

Pero esto es solo el principio, el pago con QR abre la posibilidad al comercio de enviar cupones directamente a sus clientes, crear acciones virales de compra o construir un programa multiidioma propio.

La transformación digital es una acción por la que los comercios electrónicos apuestan cada vez más En la actualidad, existen casi 300 millones de comercios que apuestan por implementar herramientas digitales para estar más cerca de sus clientes. Sin importar si se trata de un gran comercio o una pequeña y mediana empresa, las soluciones digitales son una excelente opción para recibir pagos y crecer como empresa.

De acuerdo con las estadísticas del año 2020, los métodos de pago digitales movieron un aproximado de 16 billones de dólares en todo el mundo y se prevé que en 2025 el 65 % de los pagos en Europa sean a través de medios digitales. Por su parte, en España existen 1,4 millones de usuarios que realizan sus compras a través de este sistema, ya que la experiencia es transparente y no requiere introducir datos bancarios en cada transacción.

El objetivo de StarPay es actuar como el puente entre los clientes y negocios, facilitando la conexión con nuevos métodos de pago para crear canales de venta eficientes y seguros. Teniendo en cuenta que ya hay más de 10 millones de comercios en Europa adheridos, es imprescindible que el resto de empresas se adapte a este escenario para no quedarse atrás.



