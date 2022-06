Los tintes con barros de la marca Yukiro® proporcionan una coloración saludable al cabello Emprendedores de Hoy

Los tintes tradicionales son elaborados con compuestos químicos que, a largo plazo, deterioran el cabello, haciéndole perder su brillo y elasticidad. Estos tintes también perjudican al medioambiente con sus ingredientes tóxicos.

Por eso, en la búsqueda de productos adecuados para cuidar el cabello y que a la vez lo embellezcan, surge la necesidad de crear tintes elaborados con productos naturales. De esta necesidad, nace la marca Yukiro®, la cual basándose en los conocimientos ancestrales de la cultura japonesa crea una línea de tinte de barro para el cuidado del cabello de manera natural a la vez que un ritual de aplicación que consigue el equilibrio para nuestra mente.

Marca de tintes totalmente natural Yukiro® es una marca que está a la vanguardia en cuanto al cuidado y tinte del cabello con productos naturales. Esto se debe a que los fundadores de la empresa: Raúl Zarco, Javier Madueño y Mikel Garmonte son expertos profesionales en peluquería natural. Dirigen sus propios salones e imparten formación para los profesionales del sector.

Yukiro® es una empresa inspirada en las antiguas tradiciones japonesas, donde proporcionan una extraordinaria experiencia sensorial a sus clientes. De este respeto por la tradición, nacen los tintes de barro para el cuidado y belleza del cabello, los cuales son elaborados con plantas que proporcionan color al cabello de forma natural. Estos barros son 100 % orgánicos, veganos y, por lo tanto, saludables. Además, los tintes de barro nutren el cabello y el cuero cabelludo, aportándole protección y brillo.

Los productos Yukiro® son exclusivos para mayoristas y demás profesionales que quieran incorporar una línea orgánica y natural de coloración en su salón.

¿Por qué utilizar los tintes de barro Yukiro®? Los tintes de barro Yukiro® son el resultado de los conocimientos milenarios de la cultura japonesa en el arte de la coloración del cabello aplicados mediante un ritual relajante que nos permite disfrutar del bienestar del equilibrio de los sentidos.

Esta es una nueva herramienta que los profesionales de la peluquería pueden emplear para dar una coloración al cabello de manera natural, creando tonos 3D, personalizados.

Las técnicas de coloración empleadas por estos profesionales garantizan resultados y efectividad en sus clientes. Una ventaja que ofrece el tinte de barro de Yukiro® es que no contiene conservantes ni químicos nocivos para la salud, ya que los barros son elaborados con plantas y con flores secas.

Yukiro® engloba toda una filosofía de cuidado y respeto por el medioambiente y es por ello que a lo largo de su elaboración y transporte no utilizan plásticos, sino materiales reciclables como cartón o papel. La preparación se realiza en arcillas, cerámicas, madera y elementos de bambú.

Además, el color obtenido es personalizado porque cada cabello tiene características particulares, como el grosor o el porcentaje de canas que permiten la multitonalidad y proporciona una coloración natural y original del cabello. Los tintes de barro de la marca Yukiro® constituyen una herramienta de trabajo para dar una coloración novedosa al cabello y a la vez proporcionar una experiencia única a todos los clientes.

Una forma equilibrada de conseguir cuidar el cabello y el cuero cabelludo a la vez que seguimos las tendencias de belleza.



