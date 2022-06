Mallorca Informa ofrece toda la última hora de las noticias de la isla Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 17:36 h (CET)

Tanto los habitantes de la ciudad de Palma de Mallorca y de las comarcas baleares como los visitantes de las islas, pueden encontrar en Mallorca Informa un medio digital de comunicación fiable con noticias locales, nacionales e internacionales.

Entre el 70 y 80 % de lo que se publica en el sitio web es de elaboración propia y aborda la actualidad de la zona. Mientras tanto, el resto de las publicaciones corresponde a otros medios. Por esta característica, Mallorca Informa también es considerado como el periódico de los periódicos. Gracias a la tecnología RSS (Really Simple Syndication), que facilita el acceso automatizado a la información contenida en un sitio de internet, la redacción de este medio digital agrega noticias que considera de interés para sus lectores.

Noticias de Palma de Mallorca y secciones que aportan un valor diferencial Las noticias locales que ofrece Mallorca Informa tienen un gran valor para los vecinos de Palma de Mallorca y sus alrededores, ya que por lo general no son publicadas por medios de alcance nacional o internacional. De esta manera, es posible recibir información económica y social que se vincula con el entorno en el que viven los mallorquines.

En Mallorca Informa las noticias se estructuran en distintas secciones como Deportes, Economía y Turismo. También cuenta con apartados específicos para los ciudadanos locales como Baleares, Pueblos y Palma. El periódico también edita una sección llamada Historia, en la que se publican artículos de elaboración propia. Asimismo, hay varios colaboradores que escriben sobre temas específicos que afectan a la comunidad local.

Por otra parte, el periódico dispone del servicio Premium Free, que permite participar en distintos sorteos, conseguir regalos, acceder a descuentos y distintas ventajas que se informan a través del sitio web. La suscripción es gratis y solo es necesario dar una dirección de correo electrónico. De esta manera, los lectores también pueden acceder a las noticias locales a través de los envíos por email.

Noticias nacionales e internacionales seleccionadas por Mallorca Informa Además de los artículos de producción propia el periódico facilita el acceso a información oficial y publicaciones realizadas en otros medios. En este sentido, a través de la sección Institucional de Mallorca Informa es posible acceder a las gacetillas del Govern Balear, los Consells de Govern y las publicaciones que se realizan en el BOIB (Boletín Oficial de las Islas Baleares).

Además, en el sitio es posible leer artículos y noticias de otros medios, para sumar otras miradas y más información. La redacción de Mallorca Informa ordena estas piezas siguiendo un criterio propio que busca dar mayor relevancia a lo que puede ser importante para los lectores. Por último, el periódico está abierto a que cualquier medio de comunicación se ponga en contacto para solicitar ser agregado vía RSS.

En Mallorca Informa los ciudadanos de Palma de Mallorca e Islas Baleares pueden acceder a información local de primera mano, contenidos exclusivos y también a noticias nacionales e internacionales y así tener un panorama completo de la actualidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Reciclaje de aceite de cocina usado, campaña Reseave Los pagos con QR ganan presencia en un mercado cada vez más digitalizado, por StarPay Reparación de placa base de portátiles de la mano de Reparar Ordenadores Reparacióniphonesevilla.com permite alargar la vida de un iPhone en mal estado Estudios de pintado de miniaturas, por Art-W Studio