Barbadillo & Asociados, consultoría de franquicias para el lanzamiento de nuevos modelos de negocio Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 15:52 h (CET)

Uno de los modelos de negocio más exitosos en España y en todo el mundo son las franquicias. Estas funcionan de una forma sencilla: una empresa le otorga a otra, persona física o empresa, el derecho de usar su marca y su metodología, siguiendo su mismo sistema comercial.

Tanto el franquiciador como el franquiciado tienen derechos y obligaciones propias de su vinculación, así como también atractivas ganancias, si todo se hace de una forma profesional. Para ello, puede resultar necesario acudir a una consultoría franquicias de gran experiencia, como Barbadillo & Asociados, quienes ofrecen asesoramiento integral a sus clientes, tanto franquiciadores como potenciales franquiciados.

Acudir a los consultores de franquicia si se quiere apostar por el éxito de este sistema Hoy en día, tener una franquicia es un negocio mayoritariamente rentable. No obstante, hay muchos aspectos que hay que saber controlar para el éxito de la misma y evitar fracasos que terminan siendo muy perjudiciales para ambas partes. Por suerte, en la actualidad, existen consultores de franquicia que cumplen el rol de guiar a todos los empresarios y emprendedores.

Los profesionales en esta área se encargan de aportar todo su conocimiento y experiencia para que cada uno de sus clientes puedan conocer la viabilidad de su franquicia y determinar sus condiciones y características, pues es una realidad que no todos los negocios son franquiciables.

Los consultores de franquicia diseñan el modelo de negocio y la base documental, que incluye, por lo general, los planes financieros, los planes de acción, la documentación contractual, los manuales operativos y el manual de identidad visual e imagen corporativa. Todos ellos son aspectos fundamentales para que el proyecto sea perdurable en el tiempo y para que pueda expandirse.

¿Cómo trabajan los profesionales de Barbadillo & Asociados? El equipo de consultores de Barbadillo & Asociados, la primera consultora de franquicias y pionera en España, tiene experiencia en esta actividad desde 1989. Durante todo este tiempo ha convertido negocios individuales o poco desarrollados en franquicias exitosas y rentables. Para tal fin, en una primera fase, se determina la viabilidad del proyecto y sus condiciones, para pasar posteriormente a la realización del desarrollo documental, analizando en este proceso las condiciones y características del emprendimiento, crea las pautas relacionales y de gestión con los futuros franquiciados, entre otras muchas cosas.

La compañía también se enfoca en prestarle todo el apoyo a los empresarios que deseen expandir su franquicia, ya que esta actividad, una de las especializaciones de la consultora, es clave para el éxito general del negocio. Los consultores especialistas conocen a la perfección el mercado nacional e internacional, lo que hace más sencillo que puedan encontrar a los franquiciados en las zonas de expansión que se hayan considerado prioritarias.

Los interesados en contratar los servicios de Barbadillo & Asociados, pueden consultar su página web, donde dejan a disposición de los usuarios los canales de contacto como teléfono y correo electrónico.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.