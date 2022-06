Cruzity, un valorador gratuito online para hacerse una idea del valor de un inmueble Emprendedores de Hoy

Una alternativa para generar ingresos es el mercado inmobiliario, ya sea a través de la venta o el alquiler de las propiedades. No obstante, no todos los propietarios tienen las herramientas para valorar su propiedad, por lo que pueden correr el riesgo de una venta con precios poco convenientes en proporción al valor de la propiedad en el mercado.

Es por ello que Cruzity, una agencia inmobiliaria diferente e innovadora, ofrece una herramienta digital de libre acceso para sus usuarios que permite la tasación online gratuita de sus propiedades. Con este mecanismo, los propietarios pueden tener una referencia del valor de propiedad en el mercado, lo que le ayuda a tener una idea adecuada de las ofertas más convenientes.

El papel del precio en la venta de inmuebles Para establecer una tasación adecuada, se debe considerar que cada piso, vivienda o propiedad es distinta, y puede tener factores que modifiquen en algún sentido el valor final del inmueble. Además, al fijar el precio de venta, se debe buscar un margen de beneficio lo más amplio posible, pero también se debe considerar que el mismo mercado inmobiliario establece precios base, así como topes máximos para todo tipo de propiedades.

Es por ello que una herramienta online como la que ofrece Cruzity es sumamente valiosa en este aspecto, ya que permite obtener una tasación aproximada del valor de la propiedad, con referencia en los valores de mercado que tienen propiedades similares en la zona donde se ubica la propiedad en venta. De este modo, los propietarios pueden obtener rápidamente una referencia con la cual comparar con las ofertas que reciban por su propiedad, a fin de establecer un panorama claro sobre la conveniencia y el margen de beneficio de cada oferta.

Evaluación de la propiedad con Cruzity Si bien la herramienta de tasación de Cruzity no es suficiente por sí sola para certificar el valor final de la propiedad, es una excelente herramienta para quienes tienen una propiedad en venta, pero carecen de conocimiento en el mercado inmobiliario. Con este mecanismo, los propietarios pueden acceder a una tasación ágil y sencilla, que requiere tan solo la dirección o la referencia catastral del piso o vivienda correspondiente y ofrece un cálculo al instante a partir de estos datos.

Estas ventajas representan una solución ideal para los propietarios en varias situaciones, como cuando tienen una oferta apremiante y necesitan una tasación inmediata para comparar los precios, o cuando no tienen los recursos para acceder a una evaluación exacta y profesional de la propiedad. En resumen, esta herramienta digital ofrece una tasación aproximada, pero sus ventajas la hacen uno de los mecanismos más útiles y accesibles para los propietarios en el control de los precios para la venta o alquiler de pisos y viviendas.



