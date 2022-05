Ventajas de usar productos de tejido no tejido en hoteles y restaurantes Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 15:23 h (CET)

Los hoteles y restaurantes apuestan cada vez más por la mejora de la calidad de sus productos de protección y limpieza con el fin de garantizar una correcta higiene del establecimiento, así como la seguridad de sus clientes.

La empresa Laystil es especialista en la fabricación de productos desechables para hoteles y restaurantes elaborados con tejido no tejido (TNT), un material textil formado a base de fibras que brindan versatilidad y resistencia. Los productos para hoteles y restaurantes son una de las especialidades de la empresa, ya que ofrece mayor calidad, higiene y además, es reutilizable.

¿Qué ventajas ofrece la utilización de tejido no tejido en hoteles y restaurantes? El tejido no tejido contiene propiedades importantes como la resistencia a la tracción y la posibilidad de alargamiento del tejido, por lo que es posible ahorrar en almacenaje debido a su gran practicidad. De esa forma, las operaciones de montaje en hostelería se realizan con rapidez y facilidad.

Otra de las ventajas del tejido es su gran resistencia, capaz de soportar altas y bajas temperaturas, así como la exposición al agua y el tacto agradable que ofrece para quien lo utiliza. Las características del tejido permiten darle distintos acabados en función de los usos, la resistencia y durabilidad requerida.

Por otra parte, la personalización permite incrementar el reconocimiento de la marca, lo que puede influir positivamente en las estrategias de fidelización con el público. Como consecuencia, la confianza de las personas en la empresa aumenta, garantizando una experiencia única para el cliente.

Variedad de accesorios para hoteles y restaurantes Entre los accesorios disponibles para hoteles, apartamentos, aparadores y balnearios se encuentran las alfombrillas para ducha, las bolsas para almacenar las mantas y almohadas, las bolsas de lavandería y los protectores para hamacas.

Cada artículo está pensado para garantizar la seguridad del cliente, como por ejemplo las alfombrillas para ducha, que evitan el peligro de resbalar y ocasionar accidentes. Por su parte, las bolsas de lavandería permiten manipular correctamente la ropa de los huéspedes, algo que es muy valorado entre los clientes.

En cambio, los accesorios para restaurante están compuestos por los caminos de mesa, los manteles desechables, los baberos y las mantas para terrazas. En el caso de los manteles desechables, son una excelente solución para proteger las mesas y cuidar la higiene de los clientes, siendo una opción mucho más práctica en comparación con los manteles de tela. Mientras que los baberos desechables para restaurantes son una excelente alternativa para ofrecer limpieza, comodidad y bienestar a los clientes, sobre todo en el caso de mariscadas o calçotades.

Con más de 40 años personalizando productos de tejido no tejido para hoteles, balnearios, restaurantes, bares y cafeterías, la empresa Laystil es considerada como una referencia de la industria. Con unas instalaciones de 5.000 m² y sistemas de producción e impresión innovadores, la empresa tiene la capacidad de abastecer las necesidades más exigentes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.