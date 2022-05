"CEO por un mes" es una iniciativa global del Grupo Adecco diseñada para atraer y desarrollar el talento de los jóvenes, ayudarles en el camino para alcanzar su propósito profesional y personal y guiar sus primeros pasos en el mercado laboral. De las más de 3.000 personas que se han inscrito este año, tres han resultado finalistas y optan a ser "CEO por un mes" en esta edición: Mikel Mendibe, Ana Buiza y Carla Cabrera Con el objetivo de apoyar al talento joven en la búsqueda de su propósito profesional, el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, puso en marcha hace ocho años la iniciativa “CEO por un mes”. Un programa que ofrece a los jóvenes la oportunidad de ser CEO del grupo durante 30 días, en cada uno de los 47 países implicados en el programa, de los 60 en los que tiene presencia el grupo a nivel mundial.

En el caso de España, el “CEO por un mes” vivirá esta oportunidad junto a El ganador compartirá su agenda, viajando a diferentes regiones, asistiendo a reuniones y visitas comerciales, formando parte activa de conferencias internacionales, elaborando y desarrollando presentaciones ante miembros del comité directivo y gestionando a un equipo de más de 2.500 personas.

¿En qué consiste la iniciativa “CEO por un mes”?

“CEO por un mes” nació en 2015 con la finalidad de tomar parte en la lucha contra el desempleo juvenil mejorando la empleabilidad de los jóvenes más brillantes de cada país. A través de esta iniciativa se busca ofrecer a los jóvenes una experiencia laboral extraordinaria: en cada uno de los 47 países que forman parte del proyecto un joven se convertirá en director de la compañía de recursos humanos durante todo un mes.

Este año, más de 3.000 jóvenes en nuestro país se han inscrito en esta particular oferta de empleo que estuvo abierta hasta el pasado 15 de abril. Se trata de una experiencia que brindará al seleccionado/a la oportunidad de formarse en el mundo de la empresa, adquiriendo competencias y experiencia, imprescindibles ambas en cualquier puesto directivo y muy necesarias a cualquier nivel profesional.

El año pasado, Guillermo Pujadas, con solo 21 años, se convirtió en CEO de Adecco España durante un mes. Tras su experiencia, el joven destacó que fue algo “increíble. Esta experiencia me aportó una visión de negocio única sobre el funcionamiento de una multinacional, pero también aprendí lo accesibles que son todos aquí y las ganas que tienen de escuchar a alguien joven como yo”.

Además, tras el desempeño del puesto directivo durante un mes en cada país, Adecco seleccionará a uno de los 47 jóvenes para que se convierta en el CEO de Adecco a nivel mundial -también durante cuatro semanas- y trabaje codo con codo con

El proceso de selección ha contado con pruebas tanto presenciales como virtuales: desde videoentrevistas a un assessment, pasando por la realización de la prueba de evaluación “Riders of History”, una herramienta de evaluación virtual propia del Grupo Adecco basada en la gamificación.

Los tres finalistas

De los más de 3.000 jóvenes que se han inscrito este año al proyecto en España, tres han resultado finalistas y optan a ser “CEO por un mes” en esta edición:

Mikel Mendibe

Ingeniero y máster en Tecnología Industrial por la Universidad del País Vasco, este joven nacido en Amorebieta fue elegido el pasado año por la Sociedad Española de Excelencia Académica como el mejor graduado del país en Ingeniería en Tecnologías Industriales. A sus 22 años cuenta con una beca de excelencia para la investigación IKASIKER 2019-2020 y es el ganador del Climathon Eibar 2021.

De “Ceo por un mes” considera que “el hecho de poder vivir y experimentar de cerca lo que se hace y siente en un puesto con tantas responsabilidades, tantos problemas que resolver, tantas decisiones que tomar… Es lo que yo llamo Aprender con mayúscula, en vivo. Me parece algo único en el mundo, es un sueño para mí. No tengo ninguna duda de que sería una experiencia increíblemente enriquecedora, de la que absorbería todo lo que pueda y aportar lo máximo de mí”.

Ana Buiza

Sevillana de 21 años, Ana es graduada en Relaciones Laborales por la Universidad Loyola de Andalucía y graduada en Economía por la Universitat Oberta de Catalunya.

Durante tres años formó parte del programa de Altas Capacidades del Distrito Escolar Rockwood de St. Louis, en Estados Unidos. Desde 2019 es miembro de la Delegación Regional de Andalucía y como tal ha participado en los programas “Foro por el Futuro de Europa” y “Europa en el aula”. Además, el pasado año Ana fue la ganadora del programa EY NextGen Women 2022 que impulsa la carrera profesional de mujeres jóvenes con potencial, y se le concedió la beca Atrévete de McKinsey & Company Iberia.

De “Ceo por un mes” dice que: “esta experiencia me puede ofrecer tres aportaciones. Por un lado, conectar con grandes profesionales del sector, pudiendo interactuar y aprender con (y de) ellos. Por otro lado, podría vivir la experiencia de estar en un puesto de alta responsabilidad, manejando riesgos, mitigando problemas, y siendo capaz de asumir un rol de autoridad, pero desde la cercanía. Y, por último, me podría permitir aportar lo mejor de mí misma en las tareas que se encomienden, no solo contribuyendo a mi crecimiento personal y profesional, sino también posibilitándome generar impacto".

Carla Cabrera

Carla es natural de Valencia, tiene 26 años y cuenta en su haber con una amplia formación. Tiene un doble grado en Negocios Internacionales realizado entre la Universidad de Valencia y la alemana Hochschule Bremen, también dispone de un máster en Comunicación Intercultural - gracias a la beca Fulbright – cursado en Washington DC, donde tuvo la oportunidad de trabajar para la Cámara de Representantes de Estados Unidos y actualmente realiza un doctorado en Comunicación e Interculturalidad con especialización en diplomacia pública española. También es la primera presidenta electa y más joven de la organización internacional “SIETAR Europa” y cofundadora de la ONG More Perspectives.

“Me encantaría tener la experiencia de poner en práctica todos mis conocimientos de negocios internacionales y liderazgo intercultural en un puesto tan importante como CEO. Creo que tengo mucho potencial para aprender lo máximo posible y también de aportar mi granito de arena. Me gustaría tener esta oportunidad de desarrollo profesional que puede abrirme puertas a un mundo laboral mucho más extenso que al que puedo acceder en estos momentos”, explica cuando se le pregunta por qué se ha presentado a “Ceo por un mes”.

Si se quiere conocer más sobre esta iniciativa visitar la página web: https://www.adeccogroup.com/ceoforonemonth/