La formación online se consolida como una de las claves para crear equipos más diversos

martes, 31 de mayo de 2022, 17:26 h (CET) En entornos donde se buscan aptitudes transversales como habilidades comunicativas, capacidad de trabajo en equipo y creatividad, esta metodología ha comenzado a liderar el camino hacia la innovación en el sector educativo y es capaz de ofrecer una formación mucho más práctica que permita apostar por el trabajo flexible y la conciliación familiar, según la experiencia de The Valley La formación online se ha convertido en un imprescindible para todos los profesionales que desean ampliar sus conocimientos, adquirir nuevas habilidades y herramientas o dar un giro a su carrera. Y esto también supone que sea esencial para promover la igualdad de oportunidades en la plantilla y convertir, así, los entornos laborales en espacios más diversos en los que cualquier persona puede crecer profesionalmente.

Este modelo, que no deja de crecer y que ha supuesto una revolución en el sector, atrajo en 2020 a un 26% de la población española que aprovechó los meses de confinamiento para realizar algún curso online, según Statista. Hoy en día, se ha consolidado como una opción práctica y de gran utilidad para diferentes perfiles que encuentran en la formación en línea la posibilidad de adquirir las habilidades necesarias para desarrollar su carrera profesional.

En entornos donde se buscan aptitudes transversales como habilidades comunicativas, capacidad de trabajo en equipo y creatividad, que no siempre se aprenden en las clásicas titulaciones, los cursos online han comenzado a liderar el camino hacia la innovación en el sector educativo y han sido capaces de ofrecer una formación mucho más práctica. Hoy en día, se buscan perfiles en continuo crecimiento, que se adapten a las nuevas tendencias y no tengan miedo a las herramientas que proporciona la innovación y las nuevas tecnologías, es por eso, que la formación online se sitúa como un aspecto clave para que los profesionales sean capaces de responder a las demandas actuales del mercado laboral.

Además de sus ventajas en relación con los métodos utilizados, la formación online se ha convertido en una de las claves para formar equipos de trabajo más diversos donde se genera una mayor igualdad de oportunidades, ya que suponen una manera de crecer profesionalmente sin tener que renunciar a factores personales y, por supuesto, mucho más accesibles ante cualquier circunstancia.

Programas como los Certificates de The Valley son una oportunidad para cualquier profesional que desee dar un giro a su carrera u obtener un certificado que le permita crecer laboralmente en unas semanas, y no solo eso, sino que este tipo de formaciones aportan una serie de ventajas que marcan la diferencia tanto para las empresas como para los profesionales que las cursan:

Entornos laborales más flexibles . La formación online promueve entornos más digitales, que se adaptan a las nuevas tecnologías y cómo estas suponen un avance y una ventaja para todos. Además, la posibilidad de continuar creciendo y aprendiendo desde cualquier lugar y en el momento del día que cada persona elija, ofrece a los profesionales más oportunidades para encontrar el momento idóneo para adquirir nuevas habilidades. Facilitar el acceso a la formación como lo hace la posibilidad de hacerla online implica ampliar las oportunidades de crecimiento dentro de las empresas y aporta ventajas a las compañías que cuentan con empleados en continuo aprendizaje.

La conciliación familiar es posible . La flexibilidad de horarios y de presencialidad supone una facilidad incomparable para aquellas personas que deben compatibilizar su vida profesional con su vida personal y a la vez quieren aspirar a crecer en su trabajo. Además, este factor convierte a la formación online en esencial a la hora de promover la igualdad en los equipos y hacer posible que se rompa el techo de cristal y más mujeres puedan aspirar a puestos directivos al facilitar su acceso a formaciones en línea que les ayuden a conciliar su vida laboral y personal sin renunciar a ninguna de ellas.

Equipos de trabajo más diversos . La formación online es una palanca para que puedan crearse equipos de trabajo más diversos, gracias a que se genera una igualdad de oportunidades que de otra manera no sería posible. Además, contar con grupos de trabajo heterogéneos, en los que se encuentran personas de diferentes generaciones, con diferentes culturas y orígenes y con perfiles distintos -algunos más creativos y otras más analíticos- supone una importante ventaja para las empresas que pueden encontrar mejoras en su rendimiento gracias a que se producirán nuevas ideas y sinergias interesantes para su actividad.

Reciclarse es una opción. Hasta hace poco las personas pensaban que al salir de la universidad ya no estudiarían más, sin embargo, los entornos laborales cambiantes y digitales de hoy en día no responden a este modelo, sino que buscan profesionales que puedan reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias, así como usar nuevas tecnologías. Esto convierte a las formaciones online en imprescindibles para lograr encajar en este nuevo modelo, y, además, también se posicionan como una oportunidad para aquellas personas que quieren dar un giro a su carrera y atreverse a probar una profesión diferente.

