Clínica Trevi explica por qué la cirugía estética mejora la calidad de vida de los pacientes Comunicae

martes, 31 de mayo de 2022, 17:38 h (CET) La cirugía plástica ya no es un lujo al alcance de unos pocos y ya no es concebida únicamente como un hecho superficial o narcisista, cada vez está más aceptada en la sociedad. Al hilo de este debate, Clínica Trevi, el último concepto en cirugía y medicina estética, explica en qué medida la cirugía estética, plástica y reparadora puede mejorar la vida de los pacientes Mejora la autoestima. Por todos es sabido que la cirugía estética mejora la vida de los pacientes, en la mayoría de los casos. Cuando uno decide someterse a alguna intervención de este tipo, lo hace con el propósito de cambiar o mejorar un aspecto físico que no le agrada, lo que posteriormente se convertirá en una subida de autoestima.

Aumenta la confianza en uno mismo. Esto se ve reflejado, también, en la forma de ser del paciente, que suele volverse menos introvertido en su vida personal y profesional, por lo que en su terreno laboral y social también habrá cambios, a mejor.

Propicia las actividades de grupo. Las personas que se han sometido a una cirugía estética y sienten que su apariencia externa ha mejorado, se verán más seguras para practicar actividades que las pongan en contacto con otras personas. Senderismo, yoga, running…son sólo algunos ejemplos.

Mejora la vida sexual. Existen estudios que demuestran que un gran porcentaje de pacientes que se someten a alguna cirugía plástica, han experimentado una clara mejora en sus relaciones sexuales.

Una intervención de cirugía estética significa dar un paso muy importante tanto a nivel físico, como psicológico. Es una gran apuesta que debe estar correctamente acompañada de una completa información. El equipo de Clínica Trevi enfoca su objetivo en el bienestar del paciente y esto les permite ofrecer una atención personalizada antes, durante y después de cada operación.

Acerca de Clínica Trevi

Trevi es una clínica de medicina y cirugía estética ubicada en Madrid y formada por un equipo de élite nacional (médicos estéticos, cirujanos estéticos, dermatólogos, esteticistas y médicos especializados). Ofrece servicios que van desde Cirugía Estética hasta Estética Integral.

En Clínica Trevi lo tienen claro, su objetivo es ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Trevi no es una clínica común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto de medicina y cirugía estética.

¿Dónde?

C/ Apolonio Morales 21 A - 28036 Madrid

clinicatrevi.com

@clinicatrevi

Clinica Trevi

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.