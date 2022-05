Se inicia la votación del público tras la publicación de la lista larga de marcas candidatas a Premios Internacionales Marcas que Enamoran Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 13:48 h (CET)

El compromiso con la sociedad es, actualmente, un elemento trascendental para muchas marcas, las cuales buscan transformar la vida de las personas con sus productos y servicios.

Este sentido de compromiso es el que se reconoce en los Premios Internacionales Marcas que Enamoran, un evento que este año cuenta con el patrocinio de grandes marcas que comparten esa visión de hacer negocios, como la Cámara de Comercio de Madrid, Room Mate Hotels, Cinesa, DKV Seguros, Wave 8 y BTH Hoteles.

Actualmente, este certamen ha iniciado la fase de votación del público, una fase sumamente importante para las marcas participantes, durante la cual podrán recibir el apoyo de sus colaboradores para acercarse a los reconocimientos oficiales como Marcas que Enamoran, según indica Vivian García Villavicencio,CEO Founder de la agencia internacional que otorga estos premios.

Fomentar el apoyo y la participación del público La fase de votación representa, en palabras de Vivian, “una excelente oportunidad para que los empleados, clientes, seguidores y público en diversas partes del mundo, demos nuestro voto a aquellas marcas que enamoran con su propósito y con su buen hacer”. Durante esta etapa, las marcas participantes serán entrevistadas en vivo, tanto de forma individual como grupal, a través de las redes sociales de Marcas que Enamoran, con el fin de visibilizar al equipo humano que las respalda.

Este proceso levanta expectativas tanto en sus participantes como en los patrocinadores del evento, quienes reconocen la importancia de apoyar a las marcas que trabajan en beneficio de la sociedad. Así lo manifiestan los socios de Wave 8, como Regino Quirós, quien señala que “las empresas tienen una gran capacidad para transformar la sociedad”, o Regina Estévez, quien señala que “desde Wave 8 nos parece importante apoyar y dar visibilidad a las marcas que enamoran con su actitud, con sus comportamientos y con el valor que aportan a sus colaboradores y clientes, ya que ahí radica la clave para mejorar la sociedad”.

Esta visión la comparte también Cinesa, una marca para la cual “es un orgullo poder patrocinar un evento que representa al 100 % aquello que queremos proporcionar a nuestros clientes: iniciativas y servicios que los enamoren desde un sector lleno de magia como es el cine”, según su Director de Relaciones Institucionales, Tomás Junquera.

La relevancia del compromiso de las empresas con la sociedad Las votaciones estarán abiertas hasta el 25 de julio. La Gran Gala de Entrega de Premios se realizará el próximo 28 de octubre en el Palacio de Santoña, ubicado en Madrid, y será retransmitida en vivo vía streaming. A este evento asistirán 3 finalistas por categoría y se contará con la presencia de varios invitados de honor, así como de las marcas patrocinadoras, quienes empatizan profundamente con la iniciativa de Marcas que Enamoran, la agencia internacional de marketing y comunicación que otorga estos galardones.

“La propuesta de este evento se articula profundamente con los objetivos de desarrollo social, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que fomentamos en nuestra organización”, señala María Encinas, Gerente de la Escuela de Negocios de Cámara de Comercio de Madrid. Además, coincide con la visión empresarial de sus patrocinadores, cuyos objetivos tienen una profunda relación con la sociedad, como lo indica Gracia Aguirregomezcorta, Head of Communication de Room Mate Group, donde “las personas están en el centro”, o como DKV Seguros, una marca donde “tenemos un propósito muy claro: juntos actuamos por una humanidad más saludable”, menciona Dr. Santacreu, CEO de DKV Seguros.

Esta sintonía entre diversas marcas, empresas y organizaciones es lo que permite toda esta confluencia de esfuerzos en beneficio de las marcas participantes, las cuales, más allá de llegar a la fase final, merecen reconocimiento por todo el amor con el que desarrollan su trabajo y su impacto real y positivo en la sociedad.



