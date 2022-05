Jesús Gómez cumple 30 años, afianzándose como referente nacional en fragancias y ambientación Comunicae

martes, 31 de mayo de 2022, 17:10 h (CET) La empresa engloba las marcas ‘Casa de los Aromas’ y ‘Flor de Mayo’. Está presente en más de 50 países y cuenta, entre sus clientes, con Mercadona, LIDL, ALDI, Primor, Druni, El Corte Inglés y Consum. La firma cerró el ejercicio de 2021 con una facturación de 24,5 millones de euros, con la previsión de seguir creciendo más de un 10% en 2022 La empresa valenciana Jesús Gómez S.L. cumple este año 30 años de trayectoria y lo hace afianzándose en el mercado nacional como referente en la fabricación de fragancias, cosméticos y ambientación. La compañía engloba las marcas Casa de los Aromas y Flor de Mayo. La empresa familiar fue fundada en 1992 por Jesús Gómez y María Molins (matrimonio), y por Ángel Palamós. La compañía cerró el ejercicio de 2021 con una facturación de 24,5 millones de euros (más del 30% en el extranjero); con una previsión de un 10% de crecimiento para 2022.

La firma, presente en más de 50 países, cuenta actualmente con unas instalaciones en Rafelbunyol (Valencia) de 11.500 m2, entre oficinas, plantas de fabricación, envasado y almacenes, donde se crean, fabrican y envasan todos sus productos. Y ha pasado de tener 49 empleados en 2014 a los actuales 165.

En 2016, con la llegada de la segunda generación familiar, Mª Jesús Gómez es nombrada CEO y es en ese momento cuando se planifica el primer Plan Estratégico (2016- 2019), donde se rediseña la estructura interna, con un cambio cultural y organizativo, y se invierte en la automatización e innovación tecnológica. Ya en 2019, se desarrolla el segundo Plan Estratégico con una inversión de 1,5 millones de euros para la ampliación y automatización de las instalaciones, se implanta el modelo de calidad total y se inicia una nueva unidad de negocio digital. Mientras que para el presente ejercicio, se ha planificado un ambicioso incremento de las exportaciones, tanto de sus clientes actuales como en la apertura de nuevos mercados. Por ello, para 2024 tiene puesto el foco en la internacionalización y en la mayor capilarización del mercado nacional, potenciando para ello la marca propia.

El organigrama actual de la empresa está formado por Ángel Palamós, Director Comercial y co-Fundador; Jesús Gómez, Fundador; María Molins, co-Fundadora; María Jesús Gómez, CEO; Lorena Gómez, directora Financiera y RRHH; y Claudia Gómez, responsable de Comunicación.

Tal y como ha destacado MªJesús Gómez, “nuestras señas de identidad son contar con un equipo humano honesto, responsable y transparente; una familia unida y sólida; la orientación y cercanía que ofrecemos al cliente; la mejora continua; nuestra actitud proactiva; y, sobre todo, la pasión con la que trabajamos”. Asimismo, Jesús Gómez SL cuenta con Laboratorio propio, formado por un equipo técnico de profesionales con gran experiencia en el sector cosmético, perfumería y ambientación; e instalaciones clasificadas como salas blancas para fabricación y envasado.

Gómez también ha hecho hincapié en el pilar que constituye para la empresa la innovación y ha remarcado que “todos los productos están sujetos a nuestros procesos de mejora continua y pasan auditorías internas y externas, derivadas de las certificaciones de los sistemas de gestión de calidad y seguridad”.

En este sentido, la empresa ha conseguido recientemente la certificación que reconoce la implantación de la Norma IFS Global Markets HPC (Household and Personal Care), en sus dos alcances de Cosmética y Ambientación. Asimismo, acaba de conseguir situarse en la posición 73 del último Informe Plimsoll ‘Productos de perfumería y cosmética (España, 2022)’, que refleja y compara el rendimiento financiero y los resultados comerciales de las 310 compañías que lideran el mercado nacional.

Entre sus clientes actuales destacan El Corte Inglés, Mercadona, Consum, Prieto, Aldi, Lidl, DIA, MD, Eurospin, TJX, Eurocosmetics, Arenal, Bonpreu Family Cash, Douglas, Druni, Primor y Marvimundo. Por lo que respecta a su expansión internacional, actualmente están centrados en aumentar su crecimiento en mercados como Andorra, América del Sur (Perú y chile), Estados Unidos, Italia y Dinamarca.

