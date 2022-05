El sector de la distribución y el retail resurge: Adecco busca 1.000 personas en toda España Comunicae

martes, 31 de mayo de 2022, 17:18 h (CET) Adecco Retail & Distribución está seleccionando perfiles orientados al apoyo en tienda y gestión del producto en las principales empresas de nuestro país y tiene abiertas actualmente 1.000 vacantes del sector distribución y retail para perfiles como dependientes/as y promotores/as en las áreas de cosmética, moda y tecnología, entre otros. Y esto es solo un adelanto a la próxima campaña de verano y rebajas El sector de la distribución y el retail juega un papel muy importante en el tejido productivo español. En estos momentos las compañías afrontan una gran transformación. La pandemia cambió la forma de comprar de los consumidores y estos nuevos hábitos de compra provocan enormes repercusiones en el sector, por lo que tanto fabricantes como distribuidores se han visto forzados a adaptar sus modelos de negocio a estas nuevas tendencias de consumo.

No obstante, las compañías tienen también muy presente la forma de vida y comportamiento, donde el hecho de “ir de tiendas” es algo muy social. Esto se está restableciendo no con el mismo volumen, pero sí con el suficiente para estar muy presente. Aunque el ámbito digital es importante, la experiencia física en tienda seguirá siendo clave entre los consumidores españoles a la hora de elegir una marca u otra, por lo que también se esforzarán en mejorar la atención al cliente en tienda.

En este contexto, Adecco Retail & Distribución ofrece 1.000 nuevos puestos de trabajo en el sector distribución y retail en toda España, y esto es solo un adelanto a la próxima campaña de verano. Adecco está seleccionando perfiles orientados al apoyo en tienda y gestión del producto en las principales empresas de nuestro país. Los perfiles más demandados son principalmente dependientes/as y promotores/as en las áreas de cosmética, moda y tecnología, entre otros.

Se trata de una gran oportunidad para todas aquellas personas organizadas que les gusta ayudar y el trato al cliente, que busquen un trabajo a jornada completa o a media, con un buen ambiente laboral.

Si se atiende a la distribución geográfica de las 1.000 vacantes en el sector distribución y retail las regiones que están ofertando más empleo ahora mismo son la Comunidad de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Aragón, Baleares, Cataluña, La Rioja y Castilla y León.

Las funciones de los candidatos seleccionados serán variadas dependiendo del puesto, ya que hay muchas vacantes para cubrir.

La misión de los empleados en las ofertas de dependientes/as será la reposición de stock, atención al cliente y asesoramiento si se requiere, mantenimiento del orden y la limpieza del establecimiento, y apoyo al equipo en las tareas del establecimiento.

Los perfiles seleccionados para la posición de promotor/a se encargarán de atender el stand, la promoción, el asesoramiento e incentivación de las ventas de productos, dando información precisa sobre ello con la finalidad de vender y continuar con la acción comercial.

Las personas que quieran acceder a estas ofertas deberán tener experiencia previa en atención al cliente y ventas. Adecco está buscando personas dinámicas, con buena comunicación y fluidez verbal, orientación al cliente y buenas dotes comerciales. En algunas vacantes se requiere disponibilidad completa para incorporación inmediata.

Todos los interesados/as pueden consultar las 1.000 vacantes disponibles e inscribirse en las ofertas a través del siguiente enlace: https://empleo.adecco.es/trabajar-en-sector-retail/

