Schneider Electric y ETAP reducen el riesgo en las operaciones con la integración de gemelos digitales

La integración del Operator Training Simulator y del ETAP Power System Monitoring & Simulation, de ETAP, con EcoStruxure™ Power Operation de Schneider Electric, reduce los riesgos relacionados con los costosos tiempos de inactividad y la seguridad del sistema y mejora el tiempo de respuesta a los incidentes en las instalaciones. La formación en tiempo real y la simulación predictiva permiten a los operadores y gestores de las instalaciones reducir los riesgos Schneider Electric, el líder en transformación digital de la gestión de la energía y automatización, y ETAP, líder de la industria y la tecnología en diseño y operación de sistemas de energía, anuncian la integración de EcoStruxureTM Power Operation con Operator Training Simulator (eOTSTM) y Power System Monitoring & Simulation (PSMSTM), de ETAP, habilitando la formación en sistemas de energía basado en modelos y el análisis predictivo, para operadores e ingenieros.

Esta integración única conecta en tiempo real y de forma continua todos los sistemas EcoStruxure Power Operation con el Gemelo Digital Eléctrico de ETAP y permite que los operadores puedan crear y entender el comportamiento del sistema de energía en varios escenarios potenciales o reales. De esta manera, pueden diseñar y validar los nuevos procedimientos operativos frente a contingencias utilizando la conocida interfaz hombre-máquina de Schneider Electric, sin el riesgo de afectar a las operaciones reales, gracias a la plataforma de análisis y simulación ETAP eOTS.

“La falta de inteligencia en el sistema energético puede tener un enorme impacto económico,” afirma Sophie Borgne, SVP Digital Power de Schneider Electric. “La capacidad de integrar un gemelo digital con el sistema Power SCADA es una solución única que ayudará a las empresas a evitar interrupciones no planificadas causadas por errores humanos, a reducir los tiempos de arranque y puesta en marcha y a evaluar los conocimientos y la preparación del operador”.

El poder de la inteligencia situacional en tiempo real

El 40% de las paradas no planificadas están relacionadas con errores del operador. Permitir que los ingenieros de sistemas de energía anticipen fallos potenciales y planifiquen futuras ampliaciones de los sistemas tiene un impacto real en los negocios, ya que la falta de inteligencia del sistema de energía puede causar enormes pérdidas económicas. Hablamos de hasta 3 millones de dólares por cada corte en las plataformas de petróleo y gas, de 3,8 millones por un solo corte eléctrico en la industria de los semiconductores y de 1 millón por cada apagón de 8 horas en los hospitales. Usar tecnología punta para mejorar la planificación y el diseño del sistema, reconocer y corregir posibles problemas ocultos y evitar errores imprevistos puede ayudar a prevenir estas costosas interrupciones.

“Integrar la información de situation awareness en tiempo real, la gestión de operaciones y las capacidades de análisis de redes eléctricas online permite a operadores, ingenieros y gestores de instalaciones visualizar, analizar y optimizar mejor las operaciones de sus sistemas eléctricos,” dijo Tanuj Khandelwal, CEO de ETAP. “El Gemelo Digital Eléctrico de ETAP, en tiempo real, eleva las capacidades de EcoStruxure Power Operation, permitiendo a nuestros clientes monitorizar, controlar y realizar análisis de energía avanzados en un mismo entorno y de forma sostenible. Es exactamente el tipo de inteligencia situacional que necesitan las instalaciones para diseñar y operar sus redes en un gemelo digital común, impulsando la eficiencia y el ahorro de costes”.

Reducir el tiempo de inactividad y de respuesta y mejorar la capacitación

Utilizar los datos del sistema en tiempo real de EcoStruxure Power Operation para alimentar Electrical Digital Twin reduce significativamente el tiempo de inactividad del sistema e impulsa una toma de decisiones más precisa. Además, ayuda a reducir los riesgos de seguridad permitiendo practicar las emergencias y las situaciones peligrosas sin la amenaza de ningún peligro real, fortaleciendo las habilidades del operador y los procesos de toma de decisiones al analizar y resolver múltiples escenarios hipotéticos.

Por otro lado, ETAP eOTS ayuda a los operadores a desarrollar una secuencia válida de operaciones y procedimientos de conmutación seguros y a validar la respuesta de su Power SCADA en una amplia variedad de condiciones. Se trata de un simulador de formación que ofrece a los operadores un entorno cómodo, seguro y eficaz que permite un aprendizaje más profundo y, por tanto, ayuda a mantener la seguridad y fiabilidad de las operaciones.

Finalmente, la colaboración de Schneider Electric y ETAP posibilita un tiempo de respuesta más rápido. ETAP PSMS con análisis predictivo es un simulador de sistema de energía basado en modelos que predice el comportamiento del sistema en respuesta a las acciones y eventos que realiza el operador, a partir de datos archivados y en tiempo real. De esta manera permite a los ingenieros anticipar fallos potenciales y planificar futuras ampliaciones. En caso que se produzca un fallo inesperado del equipo, gracias a sus capacidades únicas y unificadas de análisis post-mortem y de reproducción de eventos, reduce los tiempos de respuesta a incidentes.

Para más información, visitar https://www.se.com/es/es/product-range/65405-ecostruxure-power-operation-/#overview

Para más información sobre las soluciones de ETAP, visitar https://etap.com/solutions/eots y y https://etap.com/packages/monitoring-simulation

