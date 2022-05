¿Cómo hidratar la piel en verano a través de la alimentación? Comunicae

martes, 31 de mayo de 2022, 16:59 h (CET) El sol y el calor del verano dejan la piel más expuesta que nunca, y una correcta hidratación es fundamental para evitar que se seque o se irrite. Herbalife Nutrition recomienda un correcto cuidado de la piel y apuesta por una dieta saludable que incluya alimentos con un alto contenido en agua El verano, la época más esperada del año se acerca, y con ella, el relax de las vacaciones, el sol y la playa. Pero, aunque no lo parezca, esta estación del año también tiene su lado oscuro. Las altas temperaturas, tan propicias para darse un chapuzón en la piscina, son las grandes enemigas de la piel, por lo que una correcta hidratación es fundamental para conservarla sana y radiante. Aria Novitasari, nutricionista, Miembro del Consejo Asesor de Dietética y del Consejo Asesor de Nutrición Externa de Herbalife Nutrition, ofrece una serie de consejos para mantener la epidermis en perfecto estado todo el verano.

La piel contiene alrededor de un 30% de agua, lo que contribuye a su tersura, elasticidad y resistencia, y al ser el órgano más grande del cuerpo, es muy vulnerable a la exposición al sol y al calor. Una correcta limpieza, hidratación y protección frente a los rayos ultravioleta son cuidados fundamentales para mantenerla a raya. Además, una buena alimentación y una dieta rica en antioxidantes como vitamina A, C y E, contribuyen al mantenimiento de la piel en condiciones normales.

Una correcta hidratación de la piel pasa por la combinación de diferentes factores: uso de productos de cuidado adecuados para cada tipo de piel, beber al menos 8 vasos de líquido todos los días, incluyendo té, leche y café, y consumir alimentos ricos en agua que ayuden a mejorar la salud de la protección natural. Pero, ¿sabemos cuáles son esos alimentos hidratantes? Aria Novitasari, desvela qué productos no pueden faltar en ninguna nevera en este verano. Algunos, ni se imaginan.

Sandía

La sandía es una fruta con un alto contenido en agua (más del 90%), y además contiene minerales y fitoquímicos como licopeno, vitamina C y betacaroteno. Hay múltiples opciones de disfrutar del refrescante sabor de esta fruta, desde como refrigerio entre horas o como un delicioso granizado, y hasta como una nutritiva sopa fría.

Naranja

La naranja es un imprescindible en la cesta de la compra debido a su elevado contenido en agua (80% - 89%) y su aporte en vitamina C. Fácil de llevar y comer en la playa, piscina o a una excursión al campo, también se pueden consumir en ensalada.

Frutas y verduras

A pesar de que el catálogo de verduras y hortalizas es numeroso, los productos ideales para el objetivo son aquellos que cuentan con una mayor cantidad de agua como las espinacas (90% a 99%), las zanahorias y el brócoli (80% a 89%).

Las ensaladas de frutas y verduras son la combinación ideal para contribuir a la ingesta de líquidos. De hecho, la lechuga, ingrediente común de este tipo de platos, contiene más del 90% de agua.

Yogures

Tradicionalmente se asocia el yogur con el aporte de calcio que proporciona la leche, necesario para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales, y con un apoyo a la salud digestiva. Pero ¿alguien hubiese pensado que contiene alrededor del 80% al 89% de agua? Otra importante razón para no olvidarse de ellos en nuestras visitas al supermercado este verano.

Pepinillos

El pepinillo, ese eterno condimento para complementar los alimentos y potenciador de sabores, contiene más del 90% de agua. Dicho volumen proviene del proceso de fermentación, en el que se agregan otras formas de líquido para ayudar a mantener o aumentar su contenido de agua.

Granizados o batidos de proteínas

Los batidos son una excelente forma de mejorar la ingesta de líquidos de una manera refrescante, sabrosa y nutritiva. Producto versátil donde los haya, admite cualquier tipo de combinación, mezclar diferentes ingredientes en función de los gustos del consumidor, e incluso añadirle polvo de proteína.

