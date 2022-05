Active Winners realiza sesiones de active circuit training al aire libre Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 13:14 h (CET)

Cada vez más personas ponen mayor interés en la salud física y el número de quienes optan por el entrenamiento físico sigue en aumento. El ejercicio no solamente sirve para ponerse en forma y mejorar la salud, sino que también es ideal para encontrar el equilibrio mental e, incluso, para conocer nuevas personas. Bajo esta filosofía, el active training al aire libre ha cobrado mucha relevancia, puesto que permite entrenar en exteriores mientras se interactúa con otras personas.

La firma Active Winners se dedica a ayudar a otras personas en este aspecto, combinando distintas actividades de deporte al aire libre.

Una nueva forma de entrenar con el active circuit training Uno de los servicios de entrenamiento que proporciona la empresa Active Winners, es lo que denominan Active Circuit Training. Consiste en un sistema de entrenamiento analítico, en el que se realizan distintos ejercicios separados por estaciones, establecidos según un itinerario previsto con la persona. Cada ejercicio en las estaciones está pensado expresamente para ser un complemento de todas las demás. En ellas, se trabajan la mayoría de los grupos musculares, con lo cual, no solamente se consigue mejorar el tono muscular y la fuerza, sino que, además, se mejora el rendimiento deportivo, la resistencia y la concentración. Lo interesante de este circuito llevado a cabo por esta empresa, es que no se realiza dentro de las paredes de un gimnasio, sino que se llevan a cabo en diferentes localizaciones de la ciudad al aire libre. Con esto, se consigue una experiencia mucho más interesante y, al mismo tiempo, entretenida.

¿Qué beneficios se obtienen con la práctica del active training? La dinámica del entrenamiento en circuito ha demostrado ofrecer muchos beneficios a quienes utilizan este método. Además de las ya mencionadas, a nivel de salud, es capaz de ayudar a mejorar el estado cardiovascular de las personas, quemando una gran cantidad de calorías en un corto periodo de tiempo. Por otro lado, favorece la liberación de la tensión y el estrés, lo cual genera mayor bienestar y equilibrio mental. Este tipo de entrenamientos también promueve la pérdida de peso, la resistencia a la fatiga y el aumento de la masa muscular, ya que se trata de ejercicios intensos de corta duración.

A todo ello hay que sumar los beneficios que se obtienen al realizar estos ejercicios al aire libre. Entre ellos están por ejemplo el poder respirar aire fresco, estimular la salud psicológica y cerebral, entrenar de manera más dinámica y divertida, mejor interacción social, mayor gasto calórico, entre otros.

Active Winners desarrolla su actividad, principalmente, en la ciudad condal. Realizan los entrenamientos en distintos puntos atractivos de la ciudad, con lo cual se garantiza que cada día de entrenamiento sea una experiencia divertida, interesante y diferente a la anterior.



