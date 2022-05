Ropa interior para el día del orgullo gay en Dabooty Ecowear Emprendedores de Hoy

El movimiento Madrid Orgullo 2022 (MADO) anunció en abril que la gran manifestación del orgullo LGTBIQ+ se realizará el mes de julio. El objetivo de los organizadores es retomar con fuerza las calles que, a raíz de la pandemia, han tenido que abandonar durante dos años consecutivos.

En apoyo a esta importante expresión de tolerancia y reivindicación de derechos, la empresa Dabooty Ecowear anunció su línea de ropa interior con estampados especiales para esta ocasión. Se trata de diseños creados exclusivamente para el Día del Orgullo Gay con el objetivo de visibilizar a la comunidad LGTBIQ+ y celebrar la diversidad.

¿Qué actividades se realizarán durante el mes de julio? El llamado Día del Orgullo Gay no es solo un día. El Comité Organizador del Orgullo Estatal LGTBIQ+ integrado por AEGAL, Colectivo LGTBIQ+ de Madrid, FELGTBI+ y COGAM anunció una agenda de eventos que dura 10 días. El inicio está pautado para el 1 de julio con la celebración del Orgullo del Barrio, con eventos en varios locales de Chueca, Madrid.

El día 6 de julio está prevista la realización del llamado pregón, el cual se llevará a cabo en la plaza Pedro Zerolo. La concentración más multitudinaria se espera para el día 9, en el momento en el que tendrá lugar la manifestación estatal.

Por otro lado, la apretada agenda también incluye una conferencia internacional sobre Derechos Humanos, un tema que reclamarán ante el Estado español.

Además, este año la agenda tiene una importancia trascendental para los organizadores, quienes han sentido que los discursos de odio han aumentado en los últimos años. De hecho, han destacado la “aparición de voces”, incluso algunas institucionales, que los insultan y menosprecian. Por esa razón, la empresa Dabooty Ecowear celebra que el Día del Orgullo Gay sea una oportunidad para reivindicar los Derechos Humanos.

Ropa elaborada teniendo en cuenta la conciencia social y ambiental La línea LGBTI+ de Dabooty Ecowear busca enaltecer la libertad de las personas a exponer su verdadera identidad. Son prendas realizadas con el objetivo de desmontar los prejuicios o convencionalismos que impiden el desarrollo de los ciudadanos como personas con criterio propio. Por esta razón, los estampados Free Love creados para el Orgullo Gay están disponibles en sujetadores, bragas, boxers, tops y calcetines, para que todas las personas puedan llevarlos.

Para apoyar aún más la causa, la firma ha lanzado una promoción de descuento del 15 %, activando el código PRIDEDABOOTY. Anita Vasco, cabeza de la empresa y autora de los estampados, recordó que, además, sus prendas son producidas de manera consciente. Desde el inicio, han luchado por romper las barreras de género, etnias y estereotipos de cuerpo. Debido a ello, en sus campañas utilizan modelos con cuerpos reales y que no son modificados con tecnologías como el photoshop para esconder sus características.

Asimismo, Vasco resaltó que la firma nació con ganas de cambiar al mundo y, por esa razón, solo usan algodón orgánico con certificado GOTS. Se trata de un material muy suave, resistente y de alta calidad que reduce las emisiones de carbono y no perjudica al medioambiente.



