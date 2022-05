La tecnología CDP espera consolidarse en España con la llegada del CDP Institute Chapter Iberia Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 12:26 h (CET)

Integrar los datos de los clientes, cada vez más complejos y dispersos, con el objetivo de hacer el mejor uso posible y con ello acelerar los resultados dentro de una organización sigue siendo todavía hoy una de las asignaturas pendientes de muchas compañías dentro de su proceso de transformación digital.

Esta es precisamente la motivación con la que nacen los Customer Data Platforms (CDP),un nuevo game changer del mundo del marketing que persigue facilitar la integración de toda la información que las organizaciones recogen de sus clientes desde múltiples fuentes, para mejorar sus experiencias de cliente. De hecho, según el informe State of Marketing de Salesforce, los profesionales del marketing cada vez recopilan datos desde más fuentes. Concretamente, de una media de quince fuentes, cifra que se ha incrementado en un 25 % respecto al año anterior.

Las organizaciones más avanzadas en el mundo, conscientes de la dificultad cada vez mayor que supone recopilar y analizar todos estos insights, han comenzado a incluir como un pilar principal dentro de sus estrategias esta nueva tecnología CDP, invirtiendo cada vez más recursos en ella. En este sentido, según un estudio de Markets and Market, se espera que el mercado crezca de forma exponencial en los próximos cuatro años, hasta los 10.300 millones de dólares.

En este contexto y precisamente para facilitar la adopción y consolidación de los Customer Data Platforms en España y en Portugal como un nuevo concepto de relación con el cliente, Omega CRM, empresa especializada en diseñar e implementar soluciones digitales globales junto al CDP Institute, una organización internacional, neutral, destinada a ayudar a las empresas a gestionar los datos de sus clientes, han alcanzado un acuerdo para lanzar en España el CDP Institute Chapter Iberia.

Esta nueva división del CDP Institute, que supone su expansión al territorio europeo, fue presentada ante más de 100 expertos en marketing y tecnología el pasado 19 de mayo en Madrid. En este evento, además de contar con la presencia del fundador y CEO del CDP Institute, David Raab, junto a su partner local Omega CRM, también acudieron las principales compañías fabricantes de CDPs (Tealium, Treasure Data y Flyde), quienes presentaron sus casos de éxito en empresas como Orange España o La Cruz Roja.

CDP Institute Iberia Chapter permitirá dar soporte y fomentar la excelencia en la adopción de la tecnología CDP en las compañías españolas y europeas, ya que, según el CDP Institute Member Survey September 2020, hasta ese año, tan solo el 29 % de las empresas había implementado un CDP en su organización.

“El acuerdo de Omega con CDP Institute supone un hito muy relevante para el mercado español y portugués en el ámbito del marketing y la tecnología, que permitirá la evangelización de los Customer Data Platform en nuestro mercado y supondrá un avance en la madurez de las compañías en lo que respecta a la relación con el consumidor y al manejo de sus datos. Estamos muy orgullosos de haber alcanzado este acuerdo con el CDP Institute, que nos permitirá llevar la tecnología del CDP a una infinidad de empresas, que se podrán aprovechar de los conocimientos globales de la industria CDP”, afirma David García Fuentes, CEO en Omega CRM.

Por su parte, David Raab, CEO y fundador del CDP Institute añade: “Desde el CDP Institute estamos muy orgullosos de nuestro acuerdo alcanzado con Omega CRM para crear el Chapter de Iberia. Vemos un gran potencial para que CDP ayude a las organizaciones de esta región a hacer el mejor uso posible de sus datos de clientes. El Chapter de Iberia ofrecerá una infinidad de maneras para que los compradores y vendedores de CDP aprendan unos de otros acerca de las capacidades, las mejores prácticas, los proyectos exitosos y los recursos y esperamos que esta importante comunidad crezca durante los próximos años”.

CPD Institute cuenta actualmente, también, con otras delegaciones abiertas en Asia, Australia y América Latina.



