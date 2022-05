Trepillé defiende el valor de lo artesanal y del made in spain Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 12:16 h (CET)

Para asistir como invitada a una boda, el uso de complementos puede influir en el éxito o en el fracaso de cualquier outfit, por ello, sus usos pueden ser muy variados de acuerdo a sus colores, formas y aplicaciones, convirtiéndose en un elemento fundamental para imprimir en el look un toque de estilo propio.

Trepillé es una firma que elabora piezas de bisutería para mujer hechas a mano por artesanos españoles. Disponen de un amplio catálogo con diseños exclusivos de joyas para invitadas de boda y para usar en cualquier ocasión; collares, brazaletes, pendientes, anillos, entre muchas otras. Su amplia variedad facilita la elección, ya que hay cientos de opciones que permiten combinarse con el dress code de cualquier evento.

Llevar complementos acordes y cómodos al dress code Para muchas mujeres, la elección de los complementos puede ser un verdadero dolor de cabeza, ya que existen infinidad de diseños de pendientes, collares, pulseras y anillos con diferentes formas, tamaños, materiales y texturas. El principal aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un accesorio es optar por aquellos que sean cómodos y, a su vez, que sean propicios tanto para la ocasión, como para el outfit que se va a llevar.

En una boda, la mayoría de las veces se indica un código de vestimenta que hay que seguir y, para ello, se deben escoger aquellos complementos que vayan en sintonía con el dress code. Una vez se tenga seleccionado el vestido, es esencial encontrar un punto de equilibrio entre la personalidad y las prendas que se van a lucir y, a partir de allí, se puede emprender la búsqueda de las joyas idóneas para complementar el look.

Generalmente, se recomienda que los complementos no sean muy ostentosos, sin embargo, esto depende del diseño de la prenda y del código de vestimenta.

Artículos artesanales En Trepillé reconocen el valor de lo artesanal, por ello, sus piezas tienen un valor añadido al ser elaboradas por mano de obra española, con diseños exclusivos y gran variedad de materiales para ser utilizadas en cualquier ocasión.

Uno de los más demandados y versátiles, que pueden ser usados tanto para una boda como para otro evento, son los pendientes de oro, ya que son considerados un clásico que siempre aporta un toque de brillo, independientemente del outfit que se utilice. Este complemento se caracteriza por su variedad de tamaños y estilos, por lo que son muy requeridos, pues su versatilidad se ajusta a cualquier ocasión. Por otro lado, el uso de piedras preciosas o semipreciosas en los complementos puede aportar un toque de elegancia en cualquier look y, para evitar las búsquedas del color ideal, las traslúcidas son la mejor opción.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.