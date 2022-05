Avalon desarrollará una app para el IGME, difundiendo la actividad minera entre los escolares Comunicae

martes, 31 de mayo de 2022, 14:02 h (CET) Avalon y el Instituto Geológico Minero de España (IGME) firman un contrato para desarrollar una aplicación móvil educativa, que acerque la cultura minera a los escolares andaluces de entre 10 y 12 años La población en edad escolar española carece, en la actualidad, de los instrumentos adecuados para acceder a la información que les permita conocer la actividad minera. Con la excepción de algunas áreas geográficas que, por razones históricas, están fuertemente ligadas a la minería, los escolares no tienen conocimientos de este sector, de la misma forma que puedan tenerlos sobre cómo se desarrollan otras alternativas energéticas.

Por otro lado, las tecnologías relacionadas con las aplicaciones de telefonía móvil son, hoy en día, de fácil acceso para todos los usuarios y, sobre todo, un vehículo perfecto para hacer llegar información de una forma rápida y sencilla sobre cualquier temática y a través de diferentes formatos, como, por ejemplo, pueden ser los juegos.

En este sentido, Avalon y el IGME han firmado un contrato que permitirá el desarrollo de una aplicación móvil, que tiene como objetivo dar a conocer la realidad de la minería y proporcionar la mayor cantidad de información fiable disponible sobre las actividades de extracción, explotación y aprovechamiento minero.

En concreto, Avalon diseñará, desarrollará y difundirá una aplicación móvil destinada a niños de entre 10 y 12 años, que ponga en valor la minería en Andalucía. Esta aplicación tratará, a través de la gamificación, los diferentes aspectos relacionados con las materias primas minerales, su naturaleza, investigación, extracción, su gestión ambiental y su relación con la vida diaria. Avalon realizará todas las tareas necesarias, de acuerdo con las normas técnicas definidas por IGME, así como con la legislación vigente aplicable al ámbito de este proyecto.

La aplicación, disponible para dispositivos IOS y ANDROID, consiste en un juego desarrollado en cinco minas andaluzas, que se convierten en laberintos a través de los cuales se recogen minerales que permitirán arreglar objetos tecnológicos averiados e ir pasando así de mina a mina. Es, a través del juego y según se avanza en el nivel, que se irá proporcionando información sobre las diferentes minas, explicando el contexto, historia y datos relevantes de las mismas.

Según Alberto Aguado Gómez, socio director de estrategia y comercial de Avalon: "Estamos muy satisfechos con la firma de este contrato con el IGME porque nos permitirá desarrollar la tecnología que acerque la minería a los jóvenes andaluces. Nuestro objetivo es dar a conocer, a través del juego, la información más veraz posible sobre el sector minero en España y el andaluz, en particular. Este proyecto se ajusta perfectamente a nuestro propósito como empresa tecnológica, que es impactar positivamente en la vida de las personas a través de la tecnología".

