La ortodoncia, un tratamiento sin efectos secundarios cuando se realiza correctamente, según Clínica Ponce de León Comunicae

martes, 31 de mayo de 2022, 13:26 h (CET) Los brackets son un tratamiento de gran efectividad consiguiendo equilibrar la mordida y alinear la dentadura con cierta rapidez. Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios que puede traer este tratamiento, hay algunos efectos secundarios que pueden ocurrir a causa de un tratamiento mal planificado o descuidado Cuando se trata de salud bucodental es fundamental ponerse siempre en manos expertas y profesionales, formadas. La ortodoncia requiere, por otra parte, una etapa de adaptación, puesto que, en ocasiones, se pueden sentir algunas molestias pasajeras. No obstante, estas molestias son necesarias si lo que el paciente desea es disfrutar de una sonrisa alineada y una dentadura saludable. Las pequeñas molestias que pueden aparecer en el comienzo del tratamiento son, en la mayoría de los casos, algo pasajero y para nada doloroso o difícil de sobrellevar. Las molestias y los efectos secundarios difíciles de sobrellevar son aquellos que ocurren durante los tratamientos de ortodoncia mal organizados o descuidados.

Clínica Ponce de León, una clínica de tratamientos de ortodoncia con una larga carrera profesional y una gran experiencia y formación, explica qué efectos secundarios pueden sufrir los pacientes que se dejan en manos no profesionales y como se debe llevar a cabo el tratamiento de forma correcta. “Cuando se realiza el tratamiento de ortodoncia de manera indebida, con una mala planificación y sin realizar suficientes citas presenciales, pueden darse una serie de efectos secundarios de cierta gravedad, como por ejemplo la falta de coordinación de las arcadas dentarias. Cuando se lleva a cabo incorrectamente el tratamiento o no se acuden a las citas suficientes, pueden incluso aparecer maloclusiones e interferencias dentales” explica Clínica Ponce de León.

Los desajustes entre las líneas medias de ambas arcadas también puede ser un efecto secundario. Sin embargo, lo que más preocupa a Clínica Ponce es la aparición de nuevas caries debido a la ortodoncia, cuando durante el tratamiento no se lleva una planificación adecuada, puesto que esto puede incluso llevar a pérdidas de piezas dentales. Si no hay una higiene adecuada, también pueden comenzar a aparecer las enfermedades periodontales.

No obstante, durante el tratamiento de ortodoncia también pueden darse algunos efectos secundarios, aun cuando este se esté llevando a cabo correctamente y de forma organizada. “Es inevitable en algunos casos que haya algo de dolor o molestia dental, pero es algo transitorio que solamente suele prolongarse una semana. A medida que el paciente se acostumbra al tratamiento, el dolor desaparece y la sensibilidad también. Los primeros días nuestros profesionales aprietan los brackets para conseguir los movimientos de los dientes, no obstante, esa sensación solo dura unos días, después cualquier sensación inusual desaparece por completo. Lo más importante es acudir a todas las citas y mantener una higiene correcta” afirma Clínica Ponce.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.