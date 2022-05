Nails and Friends colabora con Shellac para sus nuevos establecimientos franquiciados Comunicae

martes, 31 de mayo de 2022, 10:02 h (CET) La franquicia de salones de lujo a precios económicos se une a la marca líder de semipermanentes para revolucionar el sector La red de franquicias continúa imparable su expansión gracias a los nuevos acuerdos e innovaciones que pone en marcha de forma recurrente. En este caso, se ha unido a Shellac, la reconocida marca de pintauñas semipermanente desde 2010, para incorporarlo a su red mixta de salones propios y franquiciados.

Desde Tormo Franquicias reconocen el compromiso y trabajo de la marca líder en franquicias de uñas, ya que estos nuevos acuerdos elevan la calidad y proyección de la marca, situándola como una elección prioritaria para empresarios y emprendedores que buscan una alternativa segura y rentable.

La franquicia Premium Nails&friends fundada por Luisa Lago, el nombre pionero de la belleza y la estética en Barcelona, sinónimo de excelencia desde 1983, empezó su expansión en formato de franquicias en 2020 alcanzado a día de hoy 12 unidades que ofrecen “uñas de lujo a precio de amiga”.

La central franquiciadora y la marca líder en esmaltes semipermanentes Shellac han revolucionado el floreciente sector de las uñas con su apuesta por la calidad a un precio asequible para todos los bolsillos, a diferencia de las recientes franquicias y negocios que han surgido aprovechando el boom de las manicuras, pedicuras y uñas de construcción de gel y acrílico cuyo producto y servicios son de baja calidad por el público joven al que se enfoca, un elemento que puede poner en peligro la salud de los usuarios.

El equipo de Nails&Friends destaca como complemento diferenciador la atención al cliente: “les recomendamos tratamientos reparadores y no realizamos el servicio hasta que se ha solucionado el problema, aunque las uñas son células muertas y no tienen que descansar. No obstante, siempre son manicuras seguras”.

Nails&Friends lleva desde su inicio confiando en Shellac para ofrecer a sus clientes la máxima calidad, dando incluso formaciones a los profesionales en sus propias academias, puliendo todos los detalles que la convierten en la marca más avalada a nivel de franquicia, siendo el salón de uñas de toda la vida versión 2.0: uñas de lujo a precio de amiga.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.