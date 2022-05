La innovadora campaña de Fundación Alcoraz y la empresa ICT para cuidar del medioambiente Emprendedores de Hoy

Si se fusiona en una misma campaña medioambiente, deporte y responsabilidad da como resultado la iniciativa ‘Juega tu papel’.

La Fundación Alcoraz e ICT, grupo líder en fabricación de papel tisú, a través de su marca Foxy, han sumado fuerzas y juntos han creado un proyecto de reforestación con el que han repoblado tres hectáreas en Aragón: una en Huesca, otra en Zaragoza y otra en Teruel.

El objetivo de esta bonita e innovadora campaña no es otro que el mejorar distintas zonas verdes y crear nuevas masas forestales del territorio aragonés. Pero no solo eso, con esta acción también se contribuye a proteger la cuenca hidrográfica del Ebro; ayuda a la rehabilitación del suelo y crea barreras contra el viento que ayudarán a proteger los cultivos.

La repoblación se ha realizado con distintas plantas y árboles autóctonos de las tres localidades aragonesas en las que se ha llevado a cabo: Siétamo, Alagón y Calamocha. En Siétamo se ha plantado una hectárea de árboles, “que comparándolo con el fútbol, supone dos campos de fútbol”, ha señalado Juanjo Camacho, miembro de la Fundación Alcoraz. En Alagón, provincia de Zaragoza, “serán 24 campos de baloncesto”, y en Calamocha, provincia de Teruel, “60 pistas de voleibol”, lo que supone un total de 1.500 árboles.

A la Fundación Alcoraz se han unido en colaboración dos entidades deportivas de peso en Aragón: la Sociedad Deportiva Huesca, el Casademont Zaragoza de baloncesto y el Club Voleibol Teruel. Los tres clubes deportivos son un referente en cada una de las provincias que han participado activamente en la plantación de estos tres nuevos bosques.

En palabras de José Luis Pérez Quintana, director general de ICT Ibérica, “Queremos que esta acción sea el inicio de algo y una forma de concienciación. Que sea el primero de muchos proyectos”. Todas las partes involucradas en este proyecto saben de la importancia de cumplir y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030 en la lucha contra el cambio climático.

La Fundación Alcoraz e ICT en su lucha contra el calentamiento global, dentro de la campaña ‘Juega tu papel’ están llevando a cabo iniciativas para la concienciación social a través de la educación medioambiental en los colegios de las localidades en las que han desarrollado estos tres nuevos bosques.

La empresa encargada de realizar los servicios forestales necesarios para desarrollar el proyecto ha sido CO2 GESTIÓN, compañía líder en la creación de bosques corporativos para empresas e instituciones. CO2 GESTIÓN es referente nacional en la creación de proyectos de absorción y compensación de CO2 para compañías que, dentro de su RSC, quieren demostrar su compromiso con el medioambiente. En CO2 GESTIÓN asisten a las empresas en todo el proceso que tiene que ver con su huella ecológica: desde el cálculo de su huella de carbono, pasando por la creación del proyecto de absorción de CO2 (compensación de esa huella) hasta su posterior registro ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Para Ángel Ramos e Ignacio Lafuente, creadores e ingenieros forestales de CO2 GESTIÓN, haber participado en este proyecto “ha sido todo un orgullo, ya que la campaña ‘Juega tu papel’ persigue los mismos objetivos que nuestra empresa”. Y añaden “hay grandes personas y profesionales detrás de este proyecto con una voluntad tremenda por aportar al medio ambiente, lo que ha hecho que trabajar juntos haya sido una muy buena experiencia.



