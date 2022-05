La empresa madrileña LaborFox ha sido seleccionada por Lanzadera, la incubadora de empresas de Juan Roig Comunicae

martes, 31 de mayo de 2022, 08:30 h (CET) Se han seleccionado alrededor de un centenar de nuevas empresas pertenecientes a los sectores salud, logística, marketing con influencers, talento y RRHH, alimentación, fintech y moda, entre otros. LaborFox, apuesta por revolucionar los procesos de selección de personal con tecnología que demuestra aptitudes y habilidades de los candidatos más allá del CV tradicional LaborFox, empresa cuya tecnología valida el talento de los candidatos en los procesos de selección, se une al programa de aceleración de Lanzadera que impulsa startups en fase inicial.

El proyecto ha sido elegido de entre las, aproximadamente, 800 startups que han solicitado ser parte del programa de aceleración, poniendo así en valor la innovación de la compañía en el sector del talento y los RRHH. “Estamos encantados de asumir el reto y ponernos en manos de grandes profesionales, emprendedores e inversores, que nos ayuden a continuar mejorando nuestro servicio y llevar los procesos de selección al siguiente nivel”, afirma Juan Garay, cofundador de LaborFox.

La aceleradora de startups perteneciente a Marina de Empresas, ha impulsado más de 900 empresas, invirtiendo más de 20 millones de euros en préstamos. Esto ha ayudado a las startups impulsadas a recaudar en torno a 615 millones de euros en inversión total y generar más de 8.000 puestos de trabajo.

Para conseguir su objetivo, Lanzadera ofrece asesoramiento, seguimiento y soporte en distintas facetas de los negocios como en el desarrollo tecnológico, producto e inversión, planteando casos de éxito con los que poder potenciar al máximo los negocios.

En el caso de LaborFox, “nuestro objetivo es generar una solución 360º que resuelva tanto las necesidades de los candidatos en búsqueda de empleo como de las empresas que lo demandan”, afirma Luis Guerrero, cofundador de LaborFox. Y es que, con la multiplicidad de canales, los problemas de empleo que atraviesa el país y las aplicaciones masivas, entre otros factores, se dificulta la labor de los reclutadores: “calculamos que en el 90% de los procesos de selección no se tiene en cuenta el talento. Esto deriva en fracasos en la contratación y, por supuesto, en pérdidas para la empresa”.

Ser una de las seleccionadas para el programa refleja, según han comunicado desde la dirección general de Lanzadera, estar aportando innovación de manera notable en el sector de acción y poseer escalabilidad para el proyecto. Sobre esto, Juan Garay asegura que: “ser elegidos no solo nos abre las puertas a una proyección acelerada, sino que es una forma de decirnos que vamos por buen camino y que lo estamos haciendo bien”.

LaborFox es la primera plataforma digital que valida el talento de los candidatos que optan a una oferta de empleo. Permite, tanto a empresas como candidatos, evaluar y compartir de forma eficiente los perfiles de profesionales. A través de tecnología propia ofrece, tanto a las empresas como a los candidatos que optan a un puesto de trabajo, la posibilidad de realizar unas pruebas de competencias profesionales creadas por expertos para poder validar su talento y optar así a un puesto de trabajo adecuado.

