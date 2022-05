Instrumentos y armas Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de mayo de 2022, 09:31 h (CET) Tenemos las relaciones ordinarias, más o menos instrumentales. Tenemos la actuación de los políticos, orientada a contentar a los propios, y a subir en la jerarquía. Después tenemos el mercado, donde los protagonistas quieren pagar menos, cobrar más y acumular. Y como continuación del mercado, tenemos la guerra, cuando el uso de la fuerza, se percibe como una opción viable.



Cuando los medios hablan de los políticos no dicen herramientas. Dicen instrumentos. Dos ejemplos: Los independentistas instrumentalizan el espionaje descubierto para reavivar el proceso. Es decir, utilizan el tema de las escuchas como instrumento. Y también, la derecha utiliza la subida de la luz, y otros asuntos, como instrumento, para debilitar al gobierno. (..).

Cuando los medios hablan de la guerra, dicen armas: Antes, lanzas y espadas. Ahora misiles y drones. También mencionan un arma, cuyo uso preocupa mucho: ¡El Terror!. "El terror como arma de guerra". Antes personas crucificadas vivas. Ahora torturas, y masacres masivas. La población en general, cuando ve lo que le puede suceder, abandona la resistencia y huye. En la actual guerra entre Rusia y Ucrania, ese arma se está utilizando. (..). ¡Aceptamos los instrumentos de la política, pero no, las armas de la guerra!. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mismos mantras de insultos y corrupción Nunca antes habían abandonado el mitin del jefe de filas los propios socialistas andaluces; esta vez lo han hecho. Y muchos, al igual que otros, le abandonaron en Davos Paraguay: Ministerio Publico, aliado del crimen organizado transnacional La corrupción, la pobreza y la poca diligencia judicial han convertido al país en un paraíso viviente para sólo cien habitantes ​Te invito a un Cat Café en La Coruña Ya podía nuestra sociedad darse más cuenta de que son seres vivos que tienen necesidades que cubrir y el derecho a la vida digna ​“Ministro Perejil” como indicio Es un mote chusco que satisface a unos e irrita a otros La lentitud gubernamental con el separatismo catalán y otros temas Insisten en su obsesión para que en los centros educativos de la comunidad no se imparta el castellano