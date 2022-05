La desconfianza en Sánchez Jesús D Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de mayo de 2022, 09:23 h (CET) Queda poco para que el próximo mes se celebre la Cumbre de la OTAN en Madrid, y el recelo por las actuaciones del Gobierno de España crece cada día por parte de los aliados, que no tienen nada claro eso de tratar temas clave para la seguridad internacional en un país que da acceso a sus secretos de Estado a partidos como Bildu, ERC, Junts y la CUP. Éstos, al igual que Unidas Podemos, no solo son abiertamente críticos con la OTAN, sino que han buscado la ayuda de Putin en el pasado, algo que cobra especial importancia en la coyuntura de guerra actual.



Los nexos del mandatario ruso con los partidos independentistas catalanes son bien conocidos para el resto de países. Sin ir más lejos, hace unos días se imputó a un empresario ruso que supuestamente había sido el enlace de Puigdemont para buscar dinero y apoyo del Kremlin para su objetivo separatista. Por lo que parece coherente que los aliados se pregunten si esos partidos, afines a Putin, van a poder acceder a los temas que vayan a tratarse en la Cumbre, algo que no está en absoluto claro a día de hoy.

Los que más dudas tienen son, a priori, los británicos y los norteamericanos. En el caso de estos últimos, la desconfianza en Sánchez y su gobierno no es algo nuevo. Hace unos seis siete meses, el Senado de EEUU acusó a Sánchez de estar “fuera de la democracia” por su posición frente a regímenes latinoamericanos como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua. La desconfianza parece clara y motivada. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mismos mantras de insultos y corrupción Nunca antes habían abandonado el mitin del jefe de filas los propios socialistas andaluces; esta vez lo han hecho. Y muchos, al igual que otros, le abandonaron en Davos Paraguay: Ministerio Publico, aliado del crimen organizado transnacional La corrupción, la pobreza y la poca diligencia judicial han convertido al país en un paraíso viviente para sólo cien habitantes ​Te invito a un Cat Café en La Coruña Ya podía nuestra sociedad darse más cuenta de que son seres vivos que tienen necesidades que cubrir y el derecho a la vida digna ​“Ministro Perejil” como indicio Es un mote chusco que satisface a unos e irrita a otros La lentitud gubernamental con el separatismo catalán y otros temas Insisten en su obsesión para que en los centros educativos de la comunidad no se imparta el castellano