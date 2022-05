​En los últimos tiempos Juan García, Cáceres Lectores

martes, 31 de mayo de 2022, 09:21 h (CET) En los últimos tiempos ha aumentado el respeto y afecto hacia los animales, y particularmente a los perros. Se asume cuidarlos: tiempo, dinero y esfuerzo se consideran bien invertidos. No extraña el comentario de una señora: “en primavera y verano deja pelos en toda la casa y hay que pasar la aspiradora casi cada día”.



Aunque los dueños de los perros han de estar más pendientes cuando los pasean, pues más de un susto dan a viandantes que van con muletas o tienen limitaciones físicas: visto y comprobado. Y no digamos la limpieza de excrementos en parques, calles, y especialmente esquinas.

Echo en falta en esos paseos a bebés y ancianos. Me gustaría ver más carritos de bebé, más matrimonios jóvenes paseando a sus hijos pequeños. Me gustaría ver más personas paseando con un anciano, ya sea en silla de ruedas o de la mano: hay cuidadoras que lo hacen como trabajo, pero el trato de un hijo paseando con su padre anciano se nota, es de otra dimensión, y no lo veo tanto como personas que pasean a su perro un día sí y otro también.

Por supuesto que hay personas que pasean a su bebé o a su padre en silla de ruedas, pero me gustaría verlo con más frecuencia. El paseo diario de los perros me gustaría verlo más con bebés y ancianos. Con los ancianos que tienen limitaciones físicas o psíquicas, ¿cuánto tiempo dedican los familiares a pasear con ellos? ¿Tanto como con el perro? Gracias adiós aun hay algunos que más que al perro.

