martes, 31 de mayo de 2022, 09:19 h (CET) La globalización, en la que estamos inmersos, no es un diseño ideológico, es un hecho. La interdependencia no ha hecho más que consolidarse desde mediados del siglo pasado hasta convertirse en un elemento determinante de las relaciones económicas a escala internacional.

La pandemia de la Covid-19 no ha hecho más que evidenciarlo. La guerra iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania debería acabar de convencer a los más escépticos. La globalización es un hecho.

