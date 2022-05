La importancia de la fisioterapia del suelo pélvico tanto en mujeres como en hombres, por eFISIO Emprendedores de Hoy

El suelo pélvico juega un papel importante en el organismo, puesto que se encarga de mantener en su lugar a órganos como la vejiga y los intestinos y, en el caso de las mujeres, también el útero. El grupo de músculos y tejidos que los conforman, en algunas ocasiones, pueden sufrir daños o debilitarse, causando molestos síntomas como sensación de pesadez, infecciones urinarias recurrentes, dolor al orinar, estreñimiento, entre otros.

Gracias a los avances de la medicina, hoy en día, existen tratamientos que ayudan significativamente, como la fisioterapia de suelo pélvico que realizan en centros como eFISIO, una clínica especializada que cuenta con varias sedes en la ciudad de Madrid.

La fisioterapia del suelo pélvico de eFISIO La fisioterapia del suelo pélvico es una de las mejores opciones para fortalecer esta área que ayuda a que importantes órganos cumplan su función correctamente. En la clínica realizan varios tratamientos con los que los pacientes logran experimentar una gran mejora. Sin embargo, para determinar cuál es el indicado para cada individuo, el fisioterapeuta debe realizar un diagnóstico a través de exámenes internos y externos.

Entre las técnicas que utilizan, se encuentran el masaje perineal, preparación al parto, rehabilitación posparto, neuromodulación del nervio tibial posterior, electro estimulación intracavitaria y extracavitaria, radiofrecuencia Indiba, punción seca en suelo pélvico, gimnasia abdominal hipopresiva y ejercicios de uroginecología y obstetricia, entre otros.

Los ejercicios de Kegel son los más utilizados para fortalecer el suelo pélvico, los cuales consisten en apretar y contraer la pelvis. Para mayor efectividad, se deben realizar varias repeticiones por lo menos 3 veces al día. No obstante, el especialista tratante es quien dará las indicaciones.

Beneficios de realizar fisioterapia del suelo pélvico La fisioterapia del suelo pélvico es la mejor aliada para personas que quieren aliviar los síntomas que se suelen experimentar cuando el área en cuestión se encuentra afectada.

Es significativo el número de mujeres que comienzan a tener problemas con el suelo pélvico después de dar a luz, pero esa no es la única causa. El hecho es que, en la clínica de fisioterapia, las mujeres pueden ponerle fin a la incontinencia urinaria y fecal, al prolapso de órganos pélvicos, al estreñimiento, a la frecuencia urinaria, al vaginismo, al síndrome de vejiga dolorosa o al dolor abdominal.

Por su parte, con la fisioterapia, los hombres mejorarán afecciones como la prostatitis crónica, el dolor testicular, la coxidinia, el Síndrome del Elevador del Ano, la neuralgia pudendal, la disfunción urinaria e instestinal después de una prostactetomía, etc.

Los interesados en acudir a una consulta con los fisioterapeutas de eFISIO deben saber que esta clínica tiene sede en Barrio Salamanca, en Carabanchel, en Getafe, en Chamberí y en Barrio del Pilar. Para más información, se puede consultar la página web del centro médico donde suministran detalles de los tratamientos y ponen a disposicion sus canales de contacto.



