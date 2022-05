Las ventajas que se obtienen con la nevera hostelería de Poowercool Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

En todo momento, pero especialmente durante los días más cálidos del año, contar con bebidas frías de forma constante es una necesidad para restaurantes, bares y locales de restauración.

Una de las mejores opciones actuales para cumplir con este objetivo son las neveras con tecnología Poowercool, que cuentan con una potencia suficiente para poner 300 botellas de cerveza a 0° C en solo 2 horas.

Además, una nevera hostelería de este tipo resulta sumamente eficiente, ya que su consumo de energía es mínimo. Esto es posible gracias al uso de la tecnología patentada que permite generar el fenómeno del efecto supercooling. De esta manera, los líquidos se enfrían por debajo de su punto de congelación sin cristalizarse ni solidificarse.

Neveras Poowercool con tecnología patentada y pionera en refrigeración Cada nevera de la marca Poowercool ofrece múltiples ventajas para los locales gastronómicos. En primer lugar, el uso de estos equipos permite disponer de bebidas a -8° C en estado líquido, es decir que los refrescos, las cervezas, el champán y los demás productos pueden estar helados sin congelarse. Este punto de enfriamiento dota a las distintas bebidas de una textura y un sabor inigualables.

Todos los frigoríficos Poowercool son inteligentes porque reciben permanentemente información desde sensores ubicados dentro y fuera de la cámara. Gracias a estos datos, controlan exactamente tanto la temperatura interior como el tiempo de exposición al frío. Se trata de una tecnología única que está patentada en toda Europa y cuyas prestaciones aún no han podido ser igualadas. Disponer de estos equipos supone una inversión que se amortiza rápidamente porque permite fidelizar y captar muchos más clientes, según nuestros clientes las ventas se multiplican hasta por 4.

Bebidas con el novedoso efecto slush Los frigoríficos expositores de Poowercool permiten ofrecer bebidas que suponen una experiencia distinta para los clientes de un local de restauración. Una vez retiradas de la nevera y solo con una pequeña agitación, distintos líquidos consiguen un efecto slush. Esta textura única hace posible, por ejemplo, preparar cócteles solo añadiendo licor y sin necesidad de emplear cubitos de hielo.

Por tor lado, estos frigoríficos se diferencian de otros modelos que hay en el mercado porque prometen un mínimo consumo energético. Solo 15 € al mes, unidos a un compromiso eficiente y responsable. Todos los equipos de Poowercool cuentan con una garantía de hasta 3 años tanto en mano de obra como en piezas.

Cada nevera para hostelería Poowercool ofrece prestaciones de refrigeración que resultan únicas y suponen un diferencial para un negocio de restauración. Con estos equipos, es posible ofrecer algunas de las bebidas más frías del mundo.



