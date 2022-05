¿Cómo conseguir un plan de búsqueda para reinventar un modelo de negocio? Emprendedores de Hoy

Ante las transformaciones del mercado, no todos los clientes siguen pagando por la creación de valor que reciben, lo que provoca la necesidad de considerar formas alternativas de generar ingresos. Las empresas, al igual que la sociedad, están atravesando un tiempo de cambio e innovación digital. De esta manera, el contexto puede generar un cuestionamiento sobre un modelo de negocios establecido.

En este escenario, una empresa familiar puede verse obligada a continuar ejecutando su modelo de negocio mientras comienza a redescubrir y reinventar nuevos modelos de negocios. Para llevar adelante estos retos estratégicos, la firma Manager In Motion ofrece el apoyo de un líder externo, denominado interim manager, que puede aportar un enfoque ágil para introducir y validar un nuevo modelo de negocios al mercado.

Un proceso de cambio: el valor de la mirada externa Para una empresa familiar todo cambio significativo implica una carga adicional de trabajo y, por tanto, cierta dispersión de atención sobre el negocio actual.

Por otra parte, las modificaciones en los métodos y sistemas de una compañía pueden generar reticencias entre el personal. Siempre existe alguna decisión que es difícil de adoptar y que afecta la forma de trabajo del equipo interno. Por estos motivos, el aporte externo de un interim manager sirve para asegurar el avance del cambio y gestionar sus efectos colaterales.

Además, los profesionales de Manager In Motion fomentan en los equipos una mentalidad para rediseñar nuevos modelos de negocios intentando ser disruptivos. El enfoque general de trabajo para aplicar el cambio busca generar una mayor colaboración y experimentar sin miedo a equivocarse. Por este camino es posible conseguir una nueva forma para un negocio y rápidamente lanzarlo al mercado para que sea validado.

Soluciones eficientes: ¿Cómo innovar y aprovechar las oportunidades de crecimiento? Manager In Motion propone una metodología innovadora para las empresas que necesitan atravesar un proceso de cambio. En promedio, el servicio de interim manager se aplica durante un lapso de 8 meses, aunque todo depende de las necesidades de la organización que lo contrata.

El objetivo de la agencia es promover la implementación de nuevas herramientas para aportar soluciones eficientes en las actividades que desarrollan las diferentes áreas de una empresa.

Con el apoyo de Manager In Motion una empresa familiar puede atravesar un proceso de transformación logrando beneficios sostenibles en el corto, medio y largo plazo.



