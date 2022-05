MUMICO y su innovadora colección de alpargatas de novia Emprendedores de Hoy

Desde el 2019 hasta ahora, las alpargatas se han abierto espacio tímidamente hasta convertirse en el calzado estrella para las bodas. Tanto es así que esta temporada se perfilan como una de las opciones preferidas para todo tipo de novias. Las que buscan un estilo vintage, las que se casan en el campo, playa o montaña, las que quieren un enlace “boho chic”. Pero, principalmente, para las que desean estar cómodas y bailar toda la noche para disfrutar hasta el final su gran día.

Dado el éxito de esta tendencia, MUMICO ha creado una colección de alpargatas de novia irresistible, que pondrá el broche de oro a cualquier look nupcial. Y no solo eso, sino que las invitadas también pueden encontrar opciones que armonicen con su outfit para estar cómodas desde el inicio del evento.

Las alpargatas son tendencia en bodas En la actualidad, las alpargatas de boda o esparteñas son imprescindibles para muchas novias. Sobre todo, para aquellas que no quieren renunciar a sentirse cómodas el día de su boda, sin importar su estilo. Y es que su base de esparto, con cuña, plana o de plataforma permiten aguantar todo el día y toda la noche. Además, gracias a la versatilidad y adecuación a las altas temperaturas, el esparto es la opción perfecta para celebrar bodas durante los meses cálidos.

Esta nueva tendencia rompe con el estereotipo de la blanca y radiante novia, añadiendo un toque de color a los zapatos. Hay alpargatas de novia en una gama de colores pastel, como los rosas o los tierras, ideales para sustituir el estilo tradicional. Aparte de ello, la gran variedad de diseños que han surgido de este calzado natural y popular permite escoger el que mejor encaje con el look.

Además, las alpargatas de novia son cien por cien ecológicas, debido a su producción a base de tejidos naturales, como la lona y el yute. Por lo tanto, también son una opción ideal para las novias e invitadas que buscan un calzado respetuoso con el medio ambiente.

MUMICO, variedad de colores y diseños MUMICO dispone de un amplio catálogo de alpargatas ideales para todos los gustos y adaptables a cada estilo. Ya sea de cuña, con plataforma o planas; clásicas en esparto o de yute natural. También cuentan con una gran variedad de colores y acabados, con una paleta que va desde el color blanco, pasando por los colores empolvados o nudes como el beige o rosa. Sin dejar de lado colores más atrevidos como el azul, verde o rojo, para novias o invitadas más arriesgadas.

Las alpargatas se han convertido en el mejor aliado para las novias e invitadas, permitiéndoles lucir radiantes. MUMICO se perfila como una de las mejores opciones para encontrar un estilo completamente personalizado y versátil.



