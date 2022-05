Odysea, una orquesta musical para disfrutar al máximo los eventos Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Ritmo, sabor caribeño, calidad musical y una puesta en escena a la altura de los mejores eventos son los servicios que ofrece la orquesta musical venezolana Odysea. Con 17 años de trayectoria, 9 de ellos en presentaciones en España, el grupo destaca como una excelente opción para amenizar cumpleaños, bodas, ferias, fiestas corporativas y todo tipo de actividades donde se busque garantizar momentos inolvidables de baile y diversión.

Talentosos músicos y vocalistas integran esta agrupación que pone a vibrar las celebraciones en Madrid y en cualquier otra localidad del país, incluso más allá de sus fronteras. Entre las ciudades del extranjero donde se han presentado, destacan París, Roma, Austin y Tokyo, entre otras.

Odysea, profesionales al ritmo de la música Odysea es una orquesta de jóvenes músicos formados en la ejecución de múltiples géneros musicales, quienes se incorporaron al grupo tras pasar estrictas audiciones, lideradas por profesores de música. Igualmente, los integrantes destacaron en pruebas de baile, oratoria y animación, ante expertos que continúan asesorando su desempeño.

Sus más de 500 presentaciones son el mejor aval para contratar los servicios de Odysea, que incluyen un escenario de discoteca móvil con show de iluminación, pantallas led, DJ que complacerá todas las peticiones y animadores de primera, para mantener a los invitados en movimiento y disfrutando cada momento de la celebración.

Salsa, merengue, bachata, rumba, pasodoble, música pop, reggaeton, reggae, ranchera, vals, chill out, electrónica, rock, disco y un sinfín de melodías conforman el inagotable repertorio musical de la agrupación, con un sonido profesional de largo alcance.

Un espectáculo que se adapta al presupuesto Los interesados en contratar a Odysea pueden llenar un formulario disponible en la página web y describir el evento que desean realizar, así como la locación y otros detalles. Con esta información, los líderes del grupo ofrecerán los servicios de la agrupación completa, una banda con menos integrantes, un cuarteto o un trío, con o sin DJ.

Los clientes pueden pedir a Odysea sus temas favoritos para que sus eventos estén llenos de magia y recuerdos. Las solicitudes serán complacidas por el DJ o por los cantantes, quienes se encargarán de montar y ensayar los temas que el contratante solicite.

Además de la posibilidad de desplazarse a toda España, otra ventaja de la orquesta es el cobro de su actuación por evento, no por hora. De esta manera, la música de la discoteca móvil sonará hasta que se retire el último invitado de la fiesta o hasta que el local cierre. Momentos de alegría, diversión, talento y un repertorio inagotable de buena música llegarán a eventos de cualquier magnitud con los profesionales de Odysea, una agrupación capaz de prender la fiesta con calidad y sabor venezolano.



