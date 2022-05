OceanEcoFuente ofrece productos sostenibles que ayudan con la limpieza en general y con el baño portátil Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El caravaning es una tendencia que ha escalado en casi todos los países de Europa. En el caso de España, de acuerdo a la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning, solo en el mes de abril se vendieron 483 caravanas nuevas, lo que demuestra que el interés por este tipo de viaje sigue vigente.

No obstante, el aumento de viajeros también supone un riesgo para el medioambiente. Contrario al hospedaje en hoteles o al viaje en aviones, en una autocaravana todos los servicios deben ser cubiertos por su propietario. Por tanto, un buen manejo de los desechos y los alimentos es vital. En la actualidad, diversas asociaciones y empresas se esfuerzan por crear consciencia ecológica en los campistas. Entre las alternativas, se encuentra la tienda OceanEcoFuente, la cual ofrece productos sostenibles que ayudan con la limpieza del baño cámper y las demás zonas.

Consejos y productos para limpiar una autocaravana Las caravanas son pequeñas casas sobre ruedas que se ensucian día a día. Un régimen de limpieza permitirá mantener la higiene y el orden del lugar, pero sobre todo la salud de sus habitantes. Para empezar, se recomienda no llevar este tipo de vehículos a autolavados para coches o camiones. Por el contrario, resulta beneficioso hacer la limpieza personalmente, utilizando productos y cepillos que no dañen la superficie. Es importante investigar el material de la caravana antes de proceder.

Una de las zonas que requieren de mayor atención al limpiar son los baños, ya que estos acumulan gran parte de la suciedad, gérmenes, malos olores e infecciones. Para solucionarlo, la empresa OceanEcoFuente se ha convertido en distribuidor oficial del producto Solbio en España. Se trata de un aditivo líquido biodegradable para baños portátiles que ha ganado popularidad debido a su poder efectivo para disolver suciedad. Su principal ventaja es que la fórmula está elaborada para emplearla como 4 en 1, sirve para limpieza común, esterilización, facilita el vaciado del tanque y las aguas residuales.

Otras recomendaciones para hacer caravaning La actividad de viajar a diferentes partes del mundo con una autocaravana o caravana es conocida como caravaning. Antes de emprender un viaje de este estilo, es necesario planificar un itinerario, en el que se deben destacar los lugares en los que se puede acampar y cuáles son sus normas. Asimismo, es indispensable contar con un sistema energético adecuado. Algunos son solares y autosostenibles y otros requieren de recarga eléctrica.

También se recomienda ser amigable con el medioambiente, reciclando todo lo que se pueda. En este sentido, quemar los desechos o dejarlos fuera de los contenedores dañará los paisajes y causará daños a los ecosistemas. Por esta razón, es indispensable contar con diferentes bolsas para separar los desechos y utilizar jabones ecológicos en lugar de envases de plástico, con lo que se reducen los desechos.



