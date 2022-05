¿Por qué digitalizar empresas y asesorías es cada vez más económico? Emprendedores de Hoy

A día de hoy, el mercado empresarial está experimentando un período de transición informática que está obligando a las propias compañías a digitalizar y automatizar sus diferentes procesos y gestiones. No obstante, el coste de programas y aplicaciones en el mercado actual representa una de las principales razones por los que las empresas encontraban limitaciones al momento de digitalizarse.

Bilky se presenta como una de las alternativas tecnológicas más efectivas para empresas, asesores y empleados que requieran agilizar sus tareas operativas mediante la transformación digital sin necesidad de realizar una gran inversión. Este software de nueva generación ha sido catalogado como una de las opciones más asequibles y funcionales existentes en el mercado actual.

La relevancia de la digitalización de empresas y asesorías La transformación digital figura como el presente y futuro del panorama empresarial, son numerosas las organizaciones que aún no logran incursionar en este proceso, no solo debido a la inversión que representa sino también por la dificultad para muchas empresas de adaptar un nuevo modelo de gestión.

Sin embargo, los procesos de programación actual han dado paso a la aparición de nuevos, mejorados y sencillos programas de automatización y digitalización que además de ser fáciles de gestionar, permiten disminuir los costes operativos y de mantenimiento, haciendo que la transformación digital sea una alternativa cada vez más atractiva para las compañías de diferentes sectores.

En este contexto, alternativas como Bilky han logrado destacar de forma notable en el mercado de la digitalización empresarial por poseer múltiples funcionalidades y mantener a un precio accesible para todo tipo de empresas. Permitiendo poder digitalizar fácilmente toda estructura empresarial de una forma sencilla sin importar si se trata de un nuevo negocio o una empresa ya consolidada en el mercado.

Bilky: una opción asequible y eficaz para empresas, asesores y empleados Bilky es uno de los software de nueva generación que destaca entre otras cosas por su excelente relación calidad/precio. Este novedoso programa cuenta con una de las tarifas más económicas del mercado actual, dado que desde 29,90 € mensuales tanto asesores como empresas pueden mejorar la digitalización de sus servicios o gestiones.

Este software se ha especializado en dar un servicio, tanto a asesorías como empresas, con las funcionalidades esenciales que estos necesitan y acorde al modelo tecnológico actual: un software como servicio (Saas) y a un precio de mercado.

Entre las herramientas más innovadoras de Bilky destaca la posibilidad de poder escanear facturas con tecnología OCR de forma ilimitada, proclamándose como un software nacional que cuenta con este servicio con una tarifa plana. Asimismo, Bilky cuenta con otras funcionalidades como registro del horario laboral de los empleados adaptado a la ley actual, el envío y asignación automática de documentos, entre otras.

Todo esto ha convertido a Bilky no solo en uno de los software más económicos de la actualidad, sino también en uno de los más innovadores, completos y actualizados para el sector empresarial.



