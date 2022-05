Los cepillos de dientes de MyOwn son especiales no solo por su calidad, sino también por sus diseños exclusivos Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de mayo de 2022, 17:21 h (CET)

La limpieza bucal es muy importante para mantener la salud y el buen estado de encías, lengua y dientes, además de prevenir enfermedades y evitar distintos tipos de complicaciones. Esto se consigue a través de hábitos de higiene, como el cepillado de dientes. En este sentido, elegir el mejor cepillo de dientes es fundamental para un correcto cuidado dental.

La empresa MyOwn tiene un producto que no solo se adapta a las necesidades del usuario gracias a sus materiales y sus formas, sino que destaca por sus diseños modernos y atractivos pensados para brillar en eventos exclusivos

Cepillarse los dientes con estilo y sostenibilidad, de la mano de MyOwn Los cepillos de dientes MyOwn buscan darle un giro a la rutina del cepillado, tanto por sus estampados creativos y originales, como por sus materiales sostenibles. Sus distintas colecciones ofrecen una amplia variedad de colores y diseños personalizables que marcan la diferencia del producto respecto a sus competidores, para darle magia y alegría al cuidado dental. Las pieles de animales, los estilos camuflados y hasta el art deco son su mayor inspiración.

Asimismo, cuentan con un mango ergonómico que resulta fácil de manipular, un mástil plano para una mejor sujeción, filamentos de poliamida agrupados en forma oval y un cuerpo ininterrumpido que evita la acumulación de bacterias. Cabe resaltar que tienen una vida útil más larga que el resto de los cepillos del mercado, además de estar fabricados con materiales reciclables y no tóxicos.

¿Cómo elegir un cepillo de dientes adecuado? La elección de un cepillo de dientes es una decisión muy personal, pues depende de distintos factores. Si bien los profesionales pueden recomendar algunas opciones, lo más importante es que su forma se adapte al tamaño y a las características de la boca. No obstante, es aconsejable evitar los cepillos de cabeza grande e inclinarse por los pequeños o medianos, ya que permiten llegar a las zonas más recónditas de la cavidad bucal.

A su vez, se debe tener en cuenta la rigidez de las cerdas, puesto que las más duras pueden dañar el tejido de las encías y el esmalte, y las más blandas pueden tener falencias en el barrido de las piezas. Por lo cual, la mejor opción es elegir los de textura media.

De este modo, los cepillos de dientes MyOwn, creados y probados por dentistas, cuentan con materiales de calidad, aptos para ser utilizados tres veces al día durante un período de tres meses. No solo su calidad sobresale por encima de los cepillos tradicionales, sino que también rompen con lo establecido en lo que respecta a colores, diseños y estilos.



