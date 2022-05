¿Cómo emprender un negocio?, consejos a través de las redes sociales con Conocimiento Infinito Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de mayo de 2022, 16:06 h (CET)

En las redes sociales se pueden encontrar cualquier tipo de contenidos, ya sea noticias e información relevante o tendencias virales. No obstante, aunque su contenido pueda parecer a veces insignificante, este es a veces un medio de aprendizaje.

Esta es, precisamente, la propuesta de Conocimiento Infinito, un centro formativo online que ofrece varios niveles de certificación en distintos ámbitos del control empresarial, y que utiliza las redes sociales como un espacio para difundir y compartir sus conocimientos a través de contenidos y publicaciones, en las que enseñan a la gente sobre conceptos clave acerca de cómo emprender un negocio.

Formación en liderazgo empresarial a través de las redes sociales El contenido más popular en redes sociales habitualmente gira alrededor de temas de moda, entretenimiento, belleza y estilo de vida. Sin embargo, en muchos de ellos, se puede notar el potencial de estas redes como herramientas de enseñanza, como se ve, por ejemplo, en diversos tutoriales de maquillaje o de coreografías lipsync. Este potencial de las redes gira hacia un rumbo nuevo con las publicaciones de Conocimiento Infinito, una institución que utiliza estos espacios digitales para compartir sus conocimientos sobre liderazgo empresarial.

Los usuarios pueden encontrar ideas, información y conocimientos para emprender su propio negocio a través de estas publicaciones. Algunas de ellas contienen tips relativamente básicos, pero sumamente útiles para llevar a cabo un emprendimiento exitoso. Otras, contienen conceptos más amplios y detallados, que ayudan a los emprendedores a utilizar herramientas como tiendas virtuales, plataformas de delivery o incluso la psicología de las formas y colores. Además, estas redes representan un canal directo de comunicación, que permite a los usuarios comentar la utilidad de los contenidos, y proponer temas para futuras publicaciones con relación a las necesidades de sus emprendimientos.

Los mejores programas formativos en liderazgo empresarial La misión de la EGCI, Escuela de Gerencia Conocimiento Infinito es formar gerentes y líderes empresariales responsables, tanto a nivel social como económico y organizacional. Su plataforma digital ofrece algunos contenidos formativos gratuitos para sus suscriptores, como el E-Book Modelo Canvas y Plan de Empresa, que contiene una guía completa para dar los primeros pasos como emprendedor. Además, también hay disponible el Pack para Emprendedores, un paquete completamente editable de plantillas para documentos, diagramas, infografías y varios elementos fundamentales para gestionar el funcionamiento organizacional del emprendimiento.

También cuenta con una serie amplia de programas educativos y certificaciones en nivel superior, cuyo valor no solo radica en el título o reconocimiento que otorgan, sino en los conocimientos que transmiten estos programas académicos.

Como afirman varios de sus beneficiarios, el conocimiento, habilidades y experiencia que se adquiere en estos procesos es, precisamente, la herramienta que necesitan para dar sus primeros pasos en el emprendimiento de su negocio, y la que ha marcado la diferencia para llevar esos negocios por el mejor camino.



