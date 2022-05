¡Adiós comida basura! Hola City Poké Emprendedores de Hoy

Una de las últimas tendencias culinarias en la gastronomía mundial es la cocina hawaiana. De hecho, el poké, uno de los platos típicos de esta cultura, se ha establecido como un producto de consumo habitual primero en Estados Unidos y ahora también en Europa. Se trata de una composición muy simple que lleva una base de arroz, pescado crudo cortado en dados con su aliño, vegetales para acompañar y salsa.

Esta y otras preparaciones del mismo estilo se pueden encontrar en las franquicias City Poké, una cadena de restaurantes con locales en ciudades como Valencia, Castellón, Torrente y Badajoz. Además, hay negocios de la misma marca por abrir en Madrid y Barcelona, con inauguraciones programadas a las que asistirán distintas celebrities y famosos.

Las franquicias Poké son un éxito debido a la creciente demanda de comida sana Uno de los motivos que propulsaron a la cocina hawaiana dentro de las preferencias de los consumidores a nivel mundial es que se trata de un estilo culinario que puede satisfacer la demanda creciente de platos refrescantes y saludables. Existe un público cada vez más amplio que busca llevar un estilo de vida sano, para el que la alimentación equilibrada y con productos frescos es esencial.

Además, estos platos son muy demandados por deportistas, ya que incorporan arroz, pescado, frutas y verduras. A su vez, al no tener azúcares, los preparados de City Poké se inscriben dentro de la revolución de la sugar free wave. Los restaurantes de la franquicia tampoco ofrecen productos fritos o ultraprocesados. En esta línea, cuentan con múltiples opciones veganas, gluten free y sin lactosa que son altas en proteínas.

Todos los productos son del día, su procedencia es de kilómetro 0 y sostienen un alto estándar de frescura y calidad. Adicionalmente, la empresa sostiene un compromiso firme con el medioambiente, ya que en los restaurantes no se utilizan vidrios ni detergentes. En este mismo sentido, el packaging es ecológico y todos los productos se reciclan.

Las ventajas de las franquicias Poké como negocios Como franquicia, City Poké ofrece una serie de ventajas con respecto a sus competidores. Por ejemplo, la inversión inicial resulta muy baja en comparación a otras franquicias permitiendo una alta rentabilidad. A su vez, la gestión es sencilla y no requiere de gran esfuerzo por parte del franquiciado, que además recibe formación permanente.

Asimismo, la marca cuenta con su propia central de compras y su propia plataforma logística, lo cual hace aún más sencilla la gestión de cada restaurante.

Las franquicias de City Poké son negocios rentables que cuentan con la aprobación de un público cada vez más numeroso que busca alimentos saludables y frescos que al mismo tiempo resultan deliciosos.



