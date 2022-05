Kit Suero de AYDOAGUA, la solución para potabilizar agua en cualquier lugar Emprendedores de Hoy

La hidratación es fundamental para mantener un estilo de vida saludable donde las personas se deben regenerar.

Al realizar las diferentes actividades metabólicas del día, se suda, se pierde agua y también electrolitos esenciales, que luego se deben reponer para mantener el equilibrio, mejorando el medio corporal interno y evitar el cansancio, como las patologías.

Pero el agua que está al alcance de la mano, por desgracia, no siempre cuenta con los componentes necesarios para cumplir con esta función.

Por este motivo, la empresa Lovemark AYDOAGUA ha creado soluciones prácticas para aportar sales naturales imprescindibles, como purificar o potabilizar agua y lograr una rehidratación correcta. De esta manera, se evita la retención de líquidos drenando los desechos con esos iones positivos que bloquean la homeostasis, donde además de limpiar los fluidos, se recuperan los minerales perdidos para restaurar el potencial transmembrana celular y así se mantienen altas las defensas del organismo.

Ejemplo de ello es el Kit Suero de agua potable, un pequeño estuche para viajes que permite purificar líquidos y potabilizar el agua, así como aportar los aniones de las sales para mejorar el terreno interno intracelular, con la comodidad de poderlo hacer en cualquier lugar donde se esté.

Descontaminar el agua del grifo con el Kit Suero de AYDOAGUA Según la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminantes para una Economía Circular, los bares, restaurantes y otros locales de hostelería están obligados a ofrecer la opción de una jarra o vaso con agua de grifo de manera gratuita. El objetivo que propone la normativa es reducir el tipo de botellas de un único uso.

En este contexto, el Kit Suero de AYDOAGUA para potabilizar agua es un aliado ideal, para restaurar el agua del grifo. Está compuesto por un gotero purificador de gotas potabilizadoras, que sirve para descontaminar el agua y un espray de sal líquida baja en sodio con oligoelementos y minerales esenciales.

Con ambos productos ecológicos pueden generar 100 litros de suero de agua cargada con todos los bioelementos que el cuerpo necesita, para estar correctamente hidratado. Además, con el Kit Suero es posible potabilizar todas las bebidas que se consumen fuera del hogar y también las comidas de los restaurantes.

Por otra parte, se trata de una alternativa para salar los alimentos que cumple con las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del consumo diario de sodio.

Los productos del Kit vienen en un cofre personalizado y artesanal, decorado a mano. En el interior del paquete vienen las instrucciones necesarias para su aplicación correcta. Con una gota del potabilizador se puede purificar un vaso de agua de 150 mililitros. Para crear un litro de Suero de agua alcalina es necesario aplicar desde 4 gotas purificadoras y 20 pulverizaciones de la sal líquida pura en espray de AYDOAGUA.

La importancia de extraer la sal al vacío es crucial La sal líquida pura de AYDOAGUA es un coloide natural sabroso y biodisponible bajo en sodio. Se trata de un superalimento para hipertensos que se obtiene a 8.000 metros de profundidad y por extracción al vacío del manantial, sin entrar en contacto con el aire.

Este proceso de vacío es crucial para la calidad del producto, porque la sal tiene la particularidad de captar la humedad y absorber del ambiente cualquier tipo de radiación o toxicidad, lo que podría suceder tanto en el exterior de las salinas como dentro de la cueva.

De esta manera, la sal líquida AyDo es un producto natural y de primera calidad, que está compuesto en un 80% por minerales esenciales y oligoelementos vitales.

AYDOAGUA lo presenta en tres formatos prácticos de 30 mL para incluirlo en el Kit Suero y transportarlo cómodamente en un pequeño neceser de viaje. También viene en versiones de 150 mL, 1 litro y 5 litros, en envases alimenticios que se pueden volver a llenar y son reciclables como reutilizables.

El potabilizador de AYDOAGUA no tiene contraindicaciones Las gotas potabilizadoras de AYDOAGUA son prácticas para purificar agua sanitaria de grifo de cualquier tipo (blanda, media, dura o muy dura), además se pueden añadir en agua mineral, cualquier presentación de botella o agua de mar, montaña, pozo, mina o recoger agua de lluvia. Incluso es posible aplicarlas en otros líquidos como refrescos, cerveza, vino, té o café.

Las funciones del potabilizador de AYDOAGUA son varias. La concentración de gotas naturales permiten descontaminar, desintoxicar y purificar el agua; a la vez, le da estructura, la restaura, al anionizarla y vigorizarla.

Cada gota del purificador sirve para eliminar metales pesados, patógenos y contaminantes. Asimismo, el sistema potabilizador de agua no tiene sabor y es capaz de encapsular micras en su totalidad, sin sistemas físicos, filtros, ni membranas.

Este producto en gotas ayuda a recuperar todas las propiedades y energía que el cuerpo necesita del agua, que muchas veces es maltratada durante los procesos químicos de elaboración y en la distribución. En este mismo sentido, se trata de un elemento eficaz, ecológico y sano que no tiene contraindicaciones, por lo que su consumo responsable, sin impacto, resulta apto para toda la ciudadanía, incluyendo bebés y embarazadas. También se puede aplicar en mascotas o plantas.

Adoptar mejores hábitos de consumo sostenibles En síntesis, el Kit Suero de AYDOAGUA permite sostener una hidratación saludable, y al unísono evitar el consumo desmesurado de plásticos PET, cuyas nanopartículas presentes en la sangre, que además contaminan mares, océanos y otros acuíferos de agua potable.

De esta manera, los productos ecofriendly AyDo ofrecen un factor diferencial, para mejorar tanto la salud como el estilo de vida, mientras que permiten adoptar mejores hábitos de consumo sostenibles para el planeta.

La clave con la propuesta consciente de AYDOAGUA es retirar estos residuos metabólicos del medio como si se tratara de “limpiar nuestras tuberías corporales”, con la facilidad de que sea posible potabilizar agua como purificar cualquier líquido, añadiendo el compuesto de sal saludable para hipertensos.

Todo ello aporta buenas prácticas al dejar de ingerir productos que son perjudiciales para la salud y evitar tapar esos síntomas, con la propuesta de renovarlos por otros que resulten beneficiosos.



