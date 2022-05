Tucca presenta su nueva colección de toallas conectables Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 18:03 h (CET) Crear un espacio en la playa y olvídate del viento…Conservando su seña de identidad, cada diseño incorpora cuatro pinzas, que permiten fijar la toalla a la arena a través de las esquinas, quedando perfectamente extendida y evitando que se vuele con el viento Este verano Tucca sorprende con una nueva colección de toallas especialmente finas y ligeras, en la que el color y la elegancia son protagonistas.

Además, estás pinzas pueden usarse para unir dos o más toallas entre sí. Y esa es una de las claves de los diseños, no solo la elegancia y el color, si no que están diseñados para encajar los unos con los otros. De modo que sea posible conectarlos sin arena de por medio, y creando un patrón común y un espacio único en la playa.

La colección está inspirada en especies de coral en peligro de extinción. Danai, Crassa, Florida y Mayeri, son las 4 especies que dan nombre a cada uno de los diseños. La muerte de los corales se refleja en la pérdida de su color, quedando completamente blancos. Los diseños recogen en este contraste entre el blanco y colores vivos, en representación de este proceso que está atravesando el ecosistema marino.

Las toallas están elaboradas 100% de algodón orgánico certificado GOTS y con una confección especial, que deja la parte superior con una textura completamente lisa y fresca, mientras que conserva un pequeño rizo en la parte posterior para conseguir un secado perfecto. Ideal para poder transportarla fácilmente en una maleta, pero sin perder la capacidad de secado de una buena toalla.

Como novedad, el packaging incorpora también una pequeña bolsa de tela para guardar las 4 pinzas Tucca, elaborada a partir de botellas de plástico recicladas.

