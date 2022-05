La Alianza #CEOPorLaDiversidad, de Fundación Adeco y Fundación CEOE, se fortalece con 9 nuevas empresas Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 18:08 h (CET) Con estas nuevas incorporaciones, ya son 79 CEO quienes asumen su compromiso a través de esta iniciativa, referente en España en el desarrollo de políticas de Diversidad, equidad e inclusión (De&I), que implican en primera persona a directivos y directivas de las organizaciones para construir, de manera colaborativa, misiones y estrategias que den respuesta a los intereses de la sociedad, particularmente en lo que respecta a la inclusión de todas las personas en el mercado laboral La Alianza #CEOPorLaDiversidad, pionera en Europa y promovida por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, amplía sus integrantes con la incorporación de nueve CEO de grandes empresas de nuestro país: Javier Dueñas, CEO de Campofrío España; Sabina Fluxà Thienemann, CEO del Grupo Iberostar; Judith Contreras Rosell, directora general de Keysight Technologies Spain; Nicola Caracino, director general de Mondelez Iberia; Javier Targhetta, consejero delegado de Atlantic Copper; Dionisio García Comín, consejero delegado de Global Omnium; Javier López Nieto, director general de Bahía de Bizkaia Gas; Vicente Redondo, CEO de CBRE Global Workplace Solutions Iberia, y Encarna Piñero, CEO del Grupo Piñero.

79 CEO se unen en torno a retos de primera magnitud

Con estas nuevas incorporaciones, ya son 79 los CEO que se suman a esta Alianza, referente en España en el desarrollo de políticas de Diversidad, equidad e inclusión (De&I) que implican en primera persona a directivos y directivas de las principales empresas de nuestro país para construir, de manera colaborativa, misiones y estrategias que den respuesta a los intereses de la sociedad, particularmente en lo que respecta a la inclusión de todas las personas en el mercado laboral.

Actualmente, son muchos los retos que el contexto social plantea y que se concretan en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo algunos de los más acuciantes el fin de la pobreza, la igualdad de género, el trabajo decente o la reducción de las desigualdades. Metas, todas ellas, a las que pueden contribuir todas las empresas, independientemente de su sector o área de actividad. De este modo, la Alianza une el compromiso e implicación de importantes compañías de nuestro país para proyectar un crecimiento económico sostenible, en una sociedad más justa y cohesionada en la que el empleo, como principal vehículo de inclusión, sea un activo al alcance de todas las personas,

Según Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco: “Cada adhesión a esta Alianza supone una mayor unidad y fortalecimiento del tejido empresarial de nuestro país, que podrá avanzar de forma decidida y certera hacia horizontes más prósperos y competitivos, siempre sin dejar a nadie atrás. Afortunadamente, ni la pandemia ni el posterior contexto de incertidumbre han frenado el compromiso social de las empresas; muy al contrario, la etapa Covid ha constatado definitivamente que los conceptos de competitividad y rentabilidad van 100% ligados a las políticas de diversidad, equidad e inclusión, que ya son imprescindibles para escribir el futuro de las empresas y su sostenibilidad. Estas nuevas adhesiones a #CEOPorLaDiversidad son el mejor ejemplo de ello y las celebramos como un gran estímulo para seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva, competitiva y resiliente”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, ha querido “dar la bienvenida a estas nueve empresas que vienen a seguir sumando fuerzas en esta alianza, que apuesta por el talento diverso como factor de competitividad y poniendo a las personas en el centro de la toma de decisiones”. Desde Fundación CEOE, ha añadido su presidenta, “trabajamos para promover liderazgos humanistas en la alta dirección, para que desde ahí se capilarice a toda la estructura de la empresa, porque solo con políticas de inclusión y diversidad se construyen equipos motivados y compañías de éxito, lo que revierte en beneficios para toda la sociedad”.

Una Alianza referente que marca el camino

En octubre de 2019 la Fundación Adecco y la Fundación CEOE pusieron en marcha esta Alianza pionera en Europa, partiendo de una firme convicción: las estrategias de Diversidad, equidad e inclusión (De&I) son una indiscutible palanca de generación de valor que en España no se estaba optimizando.

Desde entonces, y gracias al compromiso social de los CEO de nuestro país, la Alianza ha podido sentar las bases y fundamentos clave en materia de De&I, conformando un marco de actuación que ya es referente en España para la consolidación de modelos de empresas inclusivas y más competitivas a nivel global. Entre otros materiales, la Alianza ha publicado la Guía para acelerar la implantación de estrategias de Diversidad e Inclusión en la empresa y el Cuadríptico de Liderazgo Inclusivo, cuyo resultado es fruto del trabajo en equipo de los miembros de la Alianza, quienes han facilitado la información necesaria para crear una visión integrada de estos aspectos determinantes en el marco de la De&I.

Además, se han celebrado encuentros para reflexionar sobre otros grandes desafíos que se ciernen sobre las empresas como la comunicación inclusiva, la medición y los indicadores estratégicos en materia de diversidad, los conceptos clave, el “Inclusión Journey” o las principales tendencias en materia de gestión de la De&I. También se han abordado temáticas tan trascendentes como la diversidad cultural, la igualdad de la mujer o la salud mental a través de testimonios como el de Bisila Bokoko, Carmen Giménez o Javi Martín.

De cara al futuro, la Alianza se plantea seguir profundizando y analizando otras grandes metas sociales y empresariales entre las que tiene identificadas las siguientes temáticas:

Decisiones de inversión y criterios ESG: el papel de la De&I

La diversidad en los modelos de trabajo colaborativo

El talento sénior en el mercado laboral

Desigualdad de la mujer en el mercado laboral y la empresa

Inclusión laboral de las personas con discapacidad

Discriminación laboral LGTBI+

Violencia de género y empresa

Diversidad cultural: raza, etnias y culturas diferentes

Comunicación inclusiva

Diversity Marketing Strategies

La Diversidad e Inclusión en la "Cadena de valor"

Las figuras o personas clave en una estrategia de De&I

Desarrollar la habilidad de incluir

Los valores de la inclusión

Claves para diseñar un plan estratégico de De&I de alto impacto

Diversidad y conciliación de la vida personal, familiar y profesional

Visión global de la inclusión sociolaboral en la empresa.

El Voluntariado Corporativo como herramienta para abrirse a la diversidad.

Los canales de denuncias para prevenir la discriminación y el acoso. Empresas y CEO: liderazgo por la diversidad, equidad e inclusión (De&I)

Actualmente, un total de 79 empresas y sus CEO constituyen esta Alianza:

ACCENTURE; Domingo Mirón

AENOR; Rafael García Meiro

AGILENT TECHNOLOGIES; Mª Ángeles Díaz

AIRBUS; Jorge Caro

AIRLIQUIDE; Bénédicte Levinson

ALSA; Francisco Iglesias

ALSTOM TRASNPORTE S.A.; Leopoldo Maestu

AMERICAN EXPRESS EUROPE; Juan Orti

AQUALIA; Félix Parra Mediavilla

ARCELORMITTAL; Jesús Izcue

ATLANTIC COPPER; Javier Targhetta,

AXA España; Olga Sánchez

AYESA; José Luis Manzanares

BAHÍA DE BIZKAIA GAS; Javier López Nieto

BAKER & MCKENZIE; Rodrigo Ogea

BALEARIA; Adolfo Utor

BANCA MARCH; José Luis Acea Rodríguez

BANCO MEDIOLANUM; Igor Garzesi

BANCO SABADELL; César González-Bueno

BANKINTER; Pedro Guerrero

BASF España; Carles Navarro

BBVA; Pello (Peio) Belausteguigoitia

BECTON DICKINSON; Lourdes López

BROSETA ABOGADOS; Manuel Broseta

CAIXABANK; Gonzalo Gortázar

CAJA RURAL DEL SUR; José Luís García-Palacios Álvarez

CAMPOFRÍO; Javier Dueñas

CAPGEMINI; Luis Abad

CASH LEPE; Mabel Díaz Orta

CBRE; Vicente Redondo. Managing Director Iberia

EL CORTE INGLÉS; Víctor Del Pozo

ELECNOR; Rafael Martín de Bustamante

ENDESA; José Bogas

EXOLUM; Jorge Lanza Perea

EY; Federico Linares

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN; Ignacio Gastón

GENERALI; Santiago Villa

GESTAMP; Francisco José Riberas

GLOBAL OMNIUM; Dionisio García Comín

GRUPO ADECCO; Iker Barricat

GRUPO IBEROSTAR; Sabina Fluxà Thienemann,

GRUPO JUSTE; Paolo Armando

GRUPO PIÑERO; Encarna Piñero

GRUPO RENAULT; José Vicente de los Mozos

HAYA REAL ESTATE; Enrique Dancausa

HP; Helena Herrero

IBERCAJA; Víctor M. Iglesias Ruiz

IBERDROLA ESPAÑA; Ángeles Santamaría

IKEA; Nurettin Acar

IVECO; Ángel Rodríguez Lagunilla

KAPSCH TRAFICCOM; Javier Aguirre

KEYSIGHT; Judith Contreras Rosell

LAFARGEHOLCIM ESPAÑA; Isidoro Miranda

MAERSK SPAIN; Diego Perdones

MAHOU SAN MIGUEL; Eduardo Petrossi

MAVE TRIGO GROUP; Antonio José Gómez López

MELIA HOTELS INTERNACIONAL; Gabriel Escarrer Jaume

MONDELEZ; Nicola Caracino,

NATURGY; Francisco Reynés Massanet

NAVANTIA; Ricardo Domínguez García – Baquero

NESTLÉ ESPAÑA; Jacques Reber

OHLA; José Antonio Fernández Gallar

ORANGE ESPAGNE; Jean-François Fallacher

PATENTES TALGO; Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz

PFIZER; Sergio Rodríguez

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA; Roberto García Merino

SACYR; Manuel Manrique Cecilia

SAINT-GOBAIN; Jean-Luc Gardaz

SCHINDLER; José Manuel Nieto Millán

SEAT; Xavier Ros

SEGUROS SANTALUCÍA; Andrés Romero Peña

SIEMENS ESPAÑA; Miguel Ángel López

SMURFIT KAPPA; Ignacio Sevillano

STRATESYS; Carlos de Pedro Guri

URÍA MENÉNDEZ; Luis de Carlos Bertrán

VERALLIA; Paulo Pinto

VISCOFAN SA; José Antonio Canales

WORLDLINE IBERIA; Martín Javier Aranda

ZURICH SPAIN; Vicente Cancio García

Sobre la Alianza #CEOPorLaDiversidad

Esta Alianza liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene como misión unir a los CEO de las principales empresas en España en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (De&I), actuando como impulsores y embajadores que ayuden a acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, la competitividad del talento en España y la reducción de la desigualdad y exclusión en la sociedad española.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mystique Trinidad La Popa by Royalton abre cerca del corazón del centro de Trinidad, Cuba La Alianza #CEOPorLaDiversidad, de Fundación Adeco y Fundación CEOE, se fortalece con 9 nuevas empresas Tucca presenta su nueva colección de toallas conectables Xsolla amplía las ofertas de soluciones de distribución móvil y digital y añade un pago NFT Las legaltech de la Abogacía española y Lefebvre firman un acuerdo para optimizar el trabajo en los bufetes