7 ventajas de los coworkings para las empresas según Cloudworks Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 17:42 h (CET) El informe del Estado del Coworking en España destaca que este sector logró en 2021 un crecimiento del 39% Con la nueva normalidad totalmente instaurada, las compañías han decidido seguir manteniendo la flexibilidad que trajo la pandemia con medidas adaptadas a cada persona, como el teletrabajo y la apuesta por espacios más dinámicos y cómodos. Dentro de esta última dinámica cabe destacar el auge del sector del coworking, que experimentó un importante crecimiento en 2021 del 39%, según el informe "El Estado del Coworking en España 2021-2022".

Gracias a este modelo de trabajo los empleados sienten una mayor satisfacción íntimamente relacionada con la compatibilidad de la vida laboral y la familiar; un cambio que también se refleja en la productividad. Así, el estudio sobre el impacto de la modalidad de trabajo en remoto en el entorno laboral de la consultora Robert Walters destaca que el 47% de los profesionales reconoce haber conseguido mejores resultados desde que trabaja bajo esta modalidad.

Aunque los espacios de coworking están adaptados a las necesidades actuales de los trabajadores, continúan evolucionando. "El contexto actual es bastante cambiante y los requerimientos de las empresas evolucionan constantemente. Además de eso, ofrecer un servicio personalizado requiere conocer de cerca esas necesidades e inquietudes para poder adaptar la oferta al máximo" destaca Marta Gràcia, CEO de Cloudworks, empresa de coworking fundada en 2015 en Barcelona. Gràcia también aboga por fomentar el papel de los coworkings como "elemento diferenciador en la captación y retención de talento y en la gestión del día a día de las empresas, espacios híbridos y lo más polivalentes y flexibles posible, además de ser más eficientes a nivel de costes, gestión de espacios y recursos”.

Con el objetivo de resumir los beneficios que aportan los espacios de coworking a las compañías, desde Cloudworks han creado un listado con las 7 ventajas que aportan los coworkings a las empresas:

Flexibilidad: Los contratos de los distintos tipos de planes de coworking son mucho más flexibles que los de las oficinas tradicionales. Esto se refleja en aspectos como la permanencia mínima, la posibilidad de crecer y decrecer con facilidad, las diferentes tipologías de espacios, etc. Liberación de gestiones: Delegar la gestión del espacio de trabajo a un operador de espacios de coworking es un gran beneficio para las empresas. Desde el diseño y planteamiento de la distribución de los espacios, la inversión inicial, la contratación y gestión de suministros, la limpieza y hasta la instalación de la infraestructura de internet, etc. Gracias a esta tercerización, el cliente se puede concentrar en su trabajo sin preocupaciones adicionales como: compras, resolución de incidencias operativas, mantenimiento del espacio, contratación de personal dedicado, etc. Servicio integral: El coworking no solo se centra en el espacio físico sino en ofrecer un servicio integral que incluye acceso a un programa de eventos continuo y networking y alianzas con otras empresas que otorgan descuentos exclusivos. Ampliar contactos: En la actualidad los profesionales, tanto autónomos como trabajadores de empresas, valoran cada vez más poder conectar con otros profesionales para mantenerse al día, intercambiar conocimientos o simplemente ampliar su red de contactos. Los espacios de coworking cuentan con un equipo dedicado a fomentar estas conexiones y el sentido de comunidad. Optimización de costes: Especialmente después de la pandemia, muchas empresas están teniendo dificultades para rentabilizar el espacio de trabajo y algunas han decidido no renovar los contratos que tenían en oficinas tradicionales. Las distintas modalidades que ofrece el coworking permiten implementar modalidades híbridas o rotativas y contratar los espacios que realmente vayan a utilizar. Comodidad: Los espacios de coworking están creados y diseñados para cumplir las expectativas de los trabajadores, con zonas cerradas para que la persona tenga una mayor concentración hasta lugares de ocio para relajarse o salas donde poder realizar reuniones y pequeños espacios cerrados para calls o conferencias virtuales. Espacios personalizables: Aunque muchas compañías exigen espacios a la medida, otras prefieren disponer de cierta libertad para adaptarlos a conveniencia, ya que las exigencias de las compañías pueden cambiar como lo hacen los proyectos en los que trabajan. Gracias a los coworkings, también disfrutarán de libertad para acomodar cada rincón a sus necesidades puntuales.

